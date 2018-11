People's Choice Awards; se lo deben a sus fans

Ciudad de México— Santa Mónica fue la sede de la 44 edición de los People’s Choice Awards, en la que Avengers: Infinity War fue la Película Favorita y Película de Acción Favorita.“Ha sido maravilloso que Marvel nos haya juntado (al elenco) y esto no hubiera sido posible sin ustedes los fans. Gracias a todos por seguir apoyándonos”, comentó Scarlett Johansson, quien fue elegida Actriz Favorita de Películas por su rol de Natasha Romanoff / Black Widow.Durante las dos horas que duró la premiación televisada, varios de los ganadores, entre ellos Danai Gugira (Avengers: Infinity War/Black Panther), aprovecharon el estrado para brindar su apoyo a los bomberos que trabajan para sofocar los incendios que azotan al estado de California, además de Mila Kunis, quien recogió el premio de Comedia Favorita por Mi ex es un espía, cinta que protagoniza. “Le pido a la gente que se tome un minuto para ayudar y donar. Muchos nos necesitan”, comentó.La Estrella de Acción Favorita fue Danai Gurira por la película Black Panther, en la que interpretó a la Okoye.“Gracias por confiar en las mujeres y cambiar paradigmas”, señaló haciendo alusión al director Ryan Clooger, quien ha luchado por una mayor inclusión de mujeres y de nacionalidades.Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther se impuso como Actor de Películas Favorito, superando a Robert Downey Jr., Chris Pratt, Nick Robinson y Chris Hemsworth. A través de un video dedicó el premio a sus padres.El Actor Favorito de Comedia fue Kevin Hart, aunque tampoco asistió a la entrega; envió un video de agradecimiento a toda la gente que votó por él.En el rubro musical, Nicki Minaj, quien abrió la ceremonia, se alzó con las preseas de Álbum Favorito, por Queen, y Artista Femenina de 2018. “Quiero agradecerle a Dios, sí a Dios por todo lo que me da. Aquí hay muchas reinas y la gente cree que si eres reina no te caes nunca, y yo sí me he caído varias veces, pero me levanto de nuevo. Eso se vale. Gracias por todo y quiero dedicarle este premio a las Kardashians”, remató su discurso.Taylor Swift ganó el galardón al Tour Favorito de 2018. La intérprete también envió un video explicando que estaba en medio de su Reputation Tour y no podía asistir. La banda coreana BTS se llevó las preseas de Banda de Rock Favorita, Video Musical Favorito por Idol y Celebridad Favorita en las Redes Sociales.Entre los reconocimientos especiales que se entregaron, la británica Victoria Beckham recibió el Premio Icono a la Moda y además de sumarse al apoyo ante los incendios que suceden en California y de reconocer a los bomberos, resaltó el trabajo de las mujeres.“Yo empecé con el Girl Power (Spice Girls) y el mensaje sigue siendo muy poderoso hoy. Ese privilegio de empoderar a las mujeres con mis diseños, de poder rodearme de mujeres muy fuertes que me apoyan, es maravilloso, así que les dedico este reconocimiento a todas ustedes”, comentó.El premio People’s Champions fue para el abogado y activista Bryan Stevenson, quien durante su discurso apeló por los excluídos, los encarcelados y las minorías. Stevenson fue presentado por su amigo, el cantante John Legend, quien interpretó a piano In the Name of Love.Otro de los momentos emotivos de la noche fue cuando Melissa McCarthy recogió el Premio Icono 2018. Además de agradecerle al público, a su esposo y sus amigos, se sumó al discurso de apoyo a los bomberos.“Sigamos apoyando a los bomberos. Hay que apoyar a la Fundación de Los Ángeles, pues aún hay mucho por hacer”, dijo McCarthy.A este discurso se sumó Kim Kardashian, quien junto a su madre y sus hermanas se llevaron el galardón de Reality Show Favorito por Keeping Up with the Kardashians.El Show Favorito fue Shadow Hunters: The Mortal Instruments, y sus protagonistas, Katherine McNamara y Harry Shum Jr. ganaron como Estrella Femenina de TV y Estrella Masculina de TV, respectivamente.El Talk Show Nocturno fue para The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y el público eligió como Show Favorito de Competencia a The Voice, entre otras categorías.