Se mete en la piel de los migrantes

Cabo San Lucas– Recordarle a la gente que los migrantes no son invasores y fomentar la discusión en México al respecto es el objetivo que persigue Darío Yazbek con la próxima película que filmará en enero.El actor la serie ‘La Casa de las Flores’ se prepara para una cinta que mostrará los diferentes tipos de migración, tanto de quienes lo hacen saliendo con necesidad de dinero y como los que no encuentran oportunidades laborales pese a estar preparados para trabajos especializados.“Es temática de migrantes de todo tipo, porque hay migrantes económicos y también la fuga de cerebros. Va a ser el encuentro de los dos mundos y eso puede estar interesante. Muchas veces uno no es migrante porque quiere, es obligación, y es muy triste ver cómo ha reaccionado parte de la población ante eso.“Creo que hay que pensarlo, pero también, por otro lado, hay mucho apoyo. Hay que sacarlo a discusión y replantear mucho la forma en la que entendemos la migración, porque creo que no la estamos viendo así, sino como una invasión”, comentó el actor, quien se reservó los datos de la producción.En la cinta, Yazbek será un joven que tendrá que dejar su país por falta de oportunidades laborales.En opinión del actor, el proyecto será llamativo por las reacciones que han tenido los mexicanos ante la entrada de las caravanas migrantes.“Es muy importante encontrar todos los temas que pasan hoy en día y contarlos. Al final del día, lo que hace a una película interesante y relevante”, expresó.El próximo año estará lleno de trabajo para el histrión, pues retomará las grabaciones de ‘La Casa de las Flores’, donde sólo sabe que lo requerirán 10 semanas para la segunda temporada.Después de los conflictos que tuvo con su sexualidad su personaje, Julián de la Mora, el actor espera que al fin pueda estar más seguro y feliz en lugar de preocupado por lo que dirán de él.“Me gustaría verlo (a Julián) muy contento en su piel, que diga: ‘Ahora sí’, y en paz con su sexualidad, no sufriendo tanto. Creo que esa faceta va a estar muy divertida con la bola de nieve ya rodando hacia abajo. Ya tengo ganas de echar fiesta”, compartió Yazbek.Aunque la confirmación de Verónica Castro para participar en las siguientes temporadas llegó recientemente, el histrión aseguró que no dudó en que volvería para seguir interpretando a la matriarca de la familia.“Me siento muy feliz, muy dentro de mi corazón ya sabía que iba a decir que sí”, aseguró.

