Guadalajara— Padres, hijos, abuelos, tíos; todos acudieron a la cita en avenida Chapultepec para asistir al 212 Barcel. Todos en una misma fiesta; repartían saludos y abrazos, bailaban juntos y cantaban al unísono. Todos disfrutando de 25 artistas locales —nacionales y extranjeros— en cuatro escenarios a lo largo de 2.5 kilómetros. Es un festival de civismo, de convivencia social, que tiene como pretexto la buena música.Artistas como Siddhartha se reencontraban con los suyos.“Tío”, grita una pequeña de unos ocho años de edad mientras corre con los brazos abiertos para abrazar a Siddhartha, quien acababa de bajar del escenario. El tío la abrazó cariñosamente, besó su mejilla y la cargó en sus brazos.Siddhartha, exintegrante de Zoé, aún no terminaba de recuperarse del cúmulo de recuerdos porque fue precisamente el escenario del 212 RMX donde el público lo conoció como artista. Anoche, miles de almas se volcaron en cariño para reconocer su talento, corearon sus canciones hasta quedar afónicas.Mi primer concierto de vida, como Siddhartha, fue el 212. Todo es una fotografía, el cambio del tiempo. Lo que sucedió hoy es un reflejo del trabajo (se pone entre nervioso y emocionado, al grado que se le cae la bebida que tenía en la mano). Son un montón de pensamientos que vienen, no sé qué, de todo venía. Te pones muy sensible.Se me venía el flashback de todo lo que ha sucedido para llegar aquí, son fracciones de segundos, no te puedes quedar ahí porque tienes que disfrutar lo que te está sucediendo. Es pensar que el evento también ha ido creciendo de la mano de las bandas. Nada es gratis. Hace unos años estuve aquí iniciándome, no me ha sido fácil, tampoco difícil, lo he disfrutado. El momento no es mal merecido, tampoco me aplaudo a mí mismo, es un proceso de 10 años”, dijo a Excélsior, todavía emocionado.Por otro lado, en el escenario ubicado en Justo Sierra, la francesa Paprika Kinski estaba nerviosa, feliz, no sabía si el público la recibiría con beneplácito porque decidió portar un traje de charro, para decir un gracias a México. Esos sentimientos se borraron cuando los asistentes gritaron eufóricos.