Juarense en la 'batalla'

Enfrentándose no sólo a una, sino a cuatro voces, y completamente fuera de su zona de confort, el representante de Ciudad Juárez y Chihuahua en la ‘La Voz… México’ José Dhalí resultó triunfador en la etapa de Las Batallas.El cantante que cautivó a Maluma durante el último domingo de audiciones a ciegas al interpretar ‘Beliver’ de Imagine Dragons, contendió ayer contra el cuarteto masculino de música pop BAE (Before Anyone Else), el cual integran el colombiano Jax, los mexicanos Omar Cruz y Ricky Beck, y el venezolano Kevin Prat.“Fue un gran reto porque me enfrenté al único cuarteto que hay en ‘La Voz… México’. Saber que eran las cuatro voces juntas contra mí fue un gran reto, pero también tuve una preparación dura, muy, muy padre”, explicó ayer Dhalí –vía telefónica— a El Diario de Juárez.Para esta confrontación, que se llevó a cabo como parte del segundo domingo de Las Batallas, a José, de 23 años, y a la agrupación, les tocó interpretar el tema ‘Better Now’ de Post Malone, del género hip-hop, rap.“La canción que nos tocó interpretar no es de mi género, no es rock, es algo de rap. Entonces, adaptar esa canción al estilo de mi voz fue otro de los grandes retos que se presentaron”, explica.Pese a ello, José asegura que dio todo en el escenario y que a lo largo de la batalla se sintió muy seguro, ya que durante su preparación aprendió sobre expresión corporal, manejo de escenario e interpretación musical, así como contó con el apoyo de sus compañeros y profesores, quienes lo alentaron en todo momento.“Me siento muy motivado, más que nada, con muchísima motivación, con muchísimas ganas de dar todo de mí en la semifinal. Independientemente de lo que pase en la semifinal o no, yo creo que estoy bastante, bastante, bastante satisfecho y pues más que nada motivado para seguir con mi carrera. Fue un impulso bastante grande haber superado esta etapa”, asegura.Habiendo escalado un peldaño más en su rumbo hacia la gran final, el juarense ahora tendrá que luchar por mantenerse en la competencia en la etapa de Los Knockouts, para luego ir a la semifinal y de ahí a la final.De cercaNombre completo: José Luis Muñiz SandovalEdad: 23 añosLugar y fecha de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua,el 24 de septiembre de 1995Instrumento: GuitarraLo has visto tocar en… Madison Café, Anteros Café, The Grunge, Fred’s Bar, Burritos Aquimichú y en los camiones Juárez-Zaragoza.Facebook: @Josedhalioficial