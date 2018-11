Pixies, vuelan la mente

Ciudad de México— Nadie vació la Plaza de la Constitución con Pixies. A Fatboy Slim le pasó que tuvo mínima audiencia. A los de Boston no.El lábaro patrio ondeó con miles de personas que esperaban verlos. Ni DLD les robó audiencia. Muchos se fueron, pero se quedaron los necesarios para cantar Ed is DeadSeñores con sus hijos, muchachos que sólo querían ver qué tocaban y una banda que sólo estaba disfrutando el toquín al aire libre, en espacio público y con sus chelas de contrabando.Pero si nadie hacía disturbio, estaban al tiro para disfrutar del grupo. Hubo quienes pusieron el pero de que Kim, el alma rebelde de la alineación, ya no está con ellos, pero en su lugar, Paz, la argentina, les cerraba el hocico con tremenda ejecución.Las niñas estaban en los hombros de sus padres; los morritos bebés dormidos en los brazos de sus padres sin importar que Black Francis se aventara sus gritos enloquecidos. Pero es que los chicos tenían que aprender que vienen de la década del grunge, donde la ira era la materia prima. Seguía la gente en la clandestinidad y nadie los paraba.Hubo quienes no supieron ni qué estaban cantando, pero estaban en el ambiente con su pisto clandestino durante Cactus.Pixies tenía un ambiente dividido: los que sabían que estaban, escuchaban y agitaban la cabeza y los que ni sabían quiénes eran, pero estaban en el Zócalo por convivir.El aroma a mota venía de cualquier lado. Bel Sprit sonaba y cada quién estaba en su onda. Muchos se iban a comprar cerveza, que era fácil accesar.Muchos fans subiditos de edad, con canas y aparentemente arriba de la tercera década, eran los que se quedaron a ver a la banda, de verdad.El lábaro patrio se elevaba en el centro de la capital mientras Pixies gritaba y se descosía con I’ve been tired. La onda noventera continuaba con una audiencia medio apática, como la que tuvo Fatboy Slim cuando vino a tocar a la Semana de las Juventudes. Aplausos discretos y más chupe con canciones como Dancing in the Manta Ray y Levitate Me.Las torres de seguridad sí cuidaban, pero todo el mundo se metió y bebió lo que se le hinchó la gana. Hasta el cierre de esta edición, se esperaba que los estadunidenses cerraran su show con Where is my mind? Y Gigantic, entre otras.