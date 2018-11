Nueva York— Para Jennifer Lopez lo importante no es el dinero (aunque el coro de su más reciente sencillo con Cardi B y DJ Khaled diga: “Yo quiero dinero”), sino obtener el reconocimiento que Hollywood nunca le ha dado a pesar de su arduo trabajo como actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica y de televisión, entre muchos otros oficios de la industria que ha desempeñado a lo largo de tres décadas.“Hay discriminación racial. Hay discriminación de género. Hay discriminación por edad. Todo eso existe y, ¿sabes qué?, no me detendrá”, afirmó.“Estoy convencida de ello al 100 por ciento, hasta el fondo de mi alma”, dijo la también empresaria de 49 años.JLo relata que al igual que muchas personas en el mundo que se han enfrentado a la desigualdad hollywoodense, lo que ella exige, de repente y con vehemencia, es lo que le corresponde.“Quiero lo que merezco”, aseguró. “Entender cuál es mi valor como persona me hizo comprenderlo de otra forma en mi trabajo, también”.“Ha sido un largo trayecto para mí, así que me siento orgullosa de poder decir que sí, creo que merezco más. Todos los artistas merecen más. Somos un recurso escaso, no pueden hacer nada sin nosotros. No tienen ningún producto que vender. Así que tenemos que entender eso”, expresó.La artista, la marca, el encantador rostro ingenuo y el tonificado cuerpo, cree firmemente que debe prevalecer la resolución de mente sobre materia. Ella era una mujer de ascendencia puertorriqueña de clase media en el Bronx que aspiraba a mucho más que eso y que tenía la tenacidad para hacerlo realidad.El apremio que le inculcaron, como una de las tres hijas de un técnico informático y una educadora de preescolar, le ha servido profesionalmente.Nuyorican, la productora que fundó hace casi dos décadas, ha tenido una buena racha últimamente con series de televisión (‘Shades of Blue’, el drama policial en el que participó durante tres temporadas, hasta su final en agosto; ‘Good Trouble’, un programa derivado de su serie familiar de televisión, ‘The Fosters’; además de dos temporadas de su popular competencia ‘World of Dance’, en la que Lopez es jueza) y muchos proyectos cinematográficos en proceso.Lopez menciona que su pareja, el exbeisbolista estadounidense de ascendencia dominicana Alex Rodríguez, la ha guiado sobre su trabajo. Dijo que todo comenzó con conversaciones acerca de las inversiones de él, la mayoría de su propiedad, en comparación con los acuerdos de licencias de ella, que siempre le parecieron injustas.“¿Cómo ayudé a estas personas a generar mil millones de dólares y llegué a casa con una fracción de esa cantidad? ¿No debí haber participado en el proyecto por haberse tratado de mi nombre, mi idea y mi producto?”, expresó.La visión de JLo ahora es que los artistas desarrollen y financien sus ideas de manera independiente, luego que encuentren una distribuidora que les dé participación en las ganancias.