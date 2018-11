Un disco muy personal

Ciudad de México— La fuerza que vibra en los salones de baile a través del danzón, el chachachá, el swing y el mambo fue la inspiración para que la cantautora chilena Mon Laferte creara Norma, su más reciente producción discográfica que lanzó este 9 de noviembre.Emocionada por el material, Laferte compartió: “Todo empezó porque comencé a ir a salones de baile. El año pasado, como en septiembre y octubre, sentía que tenía que tomarme un descanso para ir en una búsqueda musical nueva, entonces me la pasé yendo a montones de salones de baile”.“Siento que nací en la época equivocada, me gusta demasiado la música de otra época desde cómo suena, cómo se grababa (...) me iba a los salones y me sentía como en casa”, agregó con singular alegría.La cantautora, nominada a los Grammy Latino por su canción ‘Antes de ti’, aseguró que además de encontrar su inspiración creativa, comenzó a bailar.“Para mí es un desbloqueo porque me daba vergüenza bailar”, apuntó.Sonriente, Laferte añadió que en el videoclip de ‘El mambo’ (uno de los temas que integran el álbum) da una probadita de sus dotes de baile.Además de esa canción, el álbum producido por el escritor y cineasta Omar Rodríguez incluye nueve versátiles temas: ‘Ronroneo’, ‘No te me quites de acá’, ‘Por qué me fui a enamorar de ti’, ‘Quédate esta noche’, ‘Caderas blancas’, ‘El beso’, ‘Cumbia para olvidar’, ‘Funeral’ y ‘Si alguna vez’.Sobre este material, en cuya portada se aprecia a la cantautora con un rostro abatido y con lágrimas, dijo.“Es un álbum muy cinematográfico, lo grabamos en una hora, a lo Sinatra; quise contar y relatar las etapas de una relación de pareja en 10 canciones”.De acuerdo con Laferte, buscó exponer lo más representativo de las relaciones de pareja, comenzando con la atracción física y química que se experimenta, para luego dar paso al contacto carnal entre los involucrados, a los celos que se despiertan en ocasiones y a lo desafortunado que es la separación.Lo anterior lo hizo partiendo de ritmos como la cumbia, el danzón, el tango, el bolero, la salsa y la bachata, este último género marca para la cantautora chilena la última etapa de las relaciones.“Se me hace un ritmo muy amable, un ritmo alegre y buena onda, como deberían terminar las relaciones. La canción la escribí junto con El David Aguilar y se refiere a que, si algún día nos volvemos a ver, hay que sentarnos un rato y platicar sobre nuestras vidas”, compartió visiblemente emocionada por los resultados.La multiinstrumentista sostuvo que decidió incluir varios géneros en este álbum porque no quería hacer algo plano, de ahí que el video de la grabación del mismo se hiciera en una sola toma en los Estudios Capitol de Los Ángeles, California.ArchivoCada canción cuenta con un videoclip y sorprende la portada del álbum porque la cantautora deseaba que fuera muy cinematográfica. “Soy muy fan de Pedro Almodóvar”, anotó.Referente al título, expuso que se llama Norma porque es su nombre de pila.“Yo soy Norma Monserrat Bustamante Laferte y el álbum debía tener nombre de mujer, porque es ella la que está contando su experiencia en una relación de pareja”, aseguró.“Yo escribo las canciones y son muy personales (....), pero cuando las pongo en el escenario, y para poder llevar la temática más a la ligera, saco mi personaje, porque siento que necesito ser la actriz de mis propias canciones”, aseguró.Además del lanzamiento de este material, Mon Laferte hace una gira por Europa visitando Madrid (donde ya tiene boletos agotados), Londres, París, Berlín y Barcelona.