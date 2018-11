No se acostumbra a la fama

Cabo San Lucas— Que todo el mundo lo reconozca en la calle por haber dado vida a personajes como Kylo Ren, antagónico de las nuevas cintas de ‘Star Wars’, es algo a lo que no termina de acostumbrarse Adam Driver.Pese a ser una figura que muchos reconocen también por participaciones con directores como Martin Scorsese, el actor asegura que no busca que todos sepan quién es, pues eso le resulta antinatural.“Me parece muy surrealista, creo que nunca me voy a acostumbrar a la fama, no es la forma natural de andar por el mundo. Es una forma extraña de vivir, hay quienes la encuentran cómoda y otros no tanto”.“Nunca terminaré de acostumbrarme a llegar a un restaurante y que todos me vean. Realmente no sé lidiar con eso, trato de ignorar la fama lo más posible y vivir la vida”, compartió el actor.Como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, Driver habló de su carrera y de su paso por diferentes producciones.Afirmó que le gusta en ocasiones ver a niños vestidos como su papel más popular, pero no disfruta tanto cuando todo la gente con la que interactúa sigue la misma línea.