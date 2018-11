Revaloran rol de Malinche

Ciudad de México— Mujer hábil y pasional, capaz de comunicarse en al menos cuatro idiomas y muy comprometida con su instinto de supervivencia: Malinche fue mucho más de lo que se conoce de ella hoy en día, pues su imagen se deterioró por culpa de falsas creencias populares.En ello coinciden la productora Patricia Arriaga y María Mercedes Coroy, actriz que da vida a la indígena que tuvo un hijo de Hernán Cortés (y que unos consideran traidora y otros víctima), en la serie ‘Malinche’, que transmite Canal Once a partir de ayer.“Según Bernal (Díaz del Castillo), Malinche era ‘entremetida y bulliciosa’. Poco se sabe de ella, aunque es una mujer muy mencionada en referencias históricas”.“El ‘malinchismo’ se inventó en el siglo 20, y nosotros hicimos una serie desde la perspectiva femenina, con la óptica de la mujer, que en ese entonces no figuraba ni para los historiadores”, indicó Arriaga en entrevista.A esta realización de Bravo Films que tuvo locaciones en Hidalgo, Veracruz, Estado y Ciudad de México, la productora prefiere llamarla serie dramatizada, no teleserie, pues no tiene tintes de telenovela.El programa presenta a una joven de origen popoluca que fue vendida a los mexicas cuando tenía apenas 10 años. Luego fue regalada junto con otras 19 esclavas al conquistador Hernán Cortés (José María de Tavira), con quien negocia traducirle del náhuatl al maya a cambio de su libertad hasta que llegue a Tenochtitlán.“Yo no sabía mucho de la Malinche. En mi país, Guatemala, no se conoce tanto al personaje; la historia la conocí cuando empecé en el proyecto. Patricia me dio mucha información, el potencial que tiene este personaje, lo que vivió y lo que pasó para sobrevivir”, señaló Coroy en la charla.La producción tiene diálogos en popoluca, náhuatl, maya, totonaco, latín y español.

