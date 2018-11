Sensualidad natural

Ciudad de México— La sensualidad se da de manera natural y no es que se ande por el mundo pensando en cómo conquistar con la mirada, la sonrisa o los contoneos, al menos así lo cree la cantante Maite Perroni, quien aseguró que su video del tema ‘Bum Bum Dale Dale’, que según cuenta quedó muy ‘hot’, no porque se propusiera explotar su atractivo físico, sino porque así fluyó.“Es muy pegajoso, el video tiene mucho color y baile, no quisimos que fuera deliberadamente sensual, pero estoy convencida que la sensualidad está o no, la tienes o no, hay momentos en que todos potencializamos esa parte y cuando se hace de forma natural es más bonito y en este caso quedó rico y hot”, comentó a Excélsior.En este tema, la también actriz participa en la composición, junto con el cantante urbano de origen colombiano Reykon y con los productores brasileños Sérgio Ricardo Oliveira dos Santos, Ruxel y Pablo Bispo.“Ahora la música urbana es el nuevo pop, mi historia comenzó en la onda popera, después como solista empiezo con la bachata y vallenato y poco a poco fui emigrando a lo que se está dando en la industria, porque no puedes ir en contra de ella.“Al final es muy clara la línea que estoy siguiendo y cómo me comunico con mis fans, pero sí es importante sumar esos sonidos y tendencias que es parte de lo que está suce­diendo. De igual forma fue primordial hacer colabora­ciones con artistas que me han permitido ese toque que le da la veracidad de lo urba­no con la aceptación de inte­grarme a su mundo”, explicó.