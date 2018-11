Se prepara para 'Rambo 5'

Ciudad de México—Los personajes mexicanos persiguen al actor español Óscar Jaenada. Primero se le vio como el cómico Mario Moreno ‘Cantinflas’ y ahora interpretará a un padrote mexicano en ‘Rambo 5’, producción en la que comparte créditos con el estadunidense Sylvester Stallone.Soy un padrote y estoy trabajando en eso. Hubo que informarse y trabajar mucho al respecto. Todo es cultura, a mí me da mucho conocimiento todo eso. Son cosas que desconocía, obviamente, pues no pertenezco a este continente y uno se puede imaginar muy poco cómo están las cosas en ciertos sitios. Con la investigacón pues he aprendido mucho. ¿Qué me sorprendió? Las comunidades enteras dedicadas a todo esto, realmente me impresiona”, expresó Jaenada.El equipo de producción está filmando la cinta en distintas locaciones, como Bulgaria y en unos días viajará a las Islas Canarias, en España, para darle continuidad al personaje de John Rambo, un veterano de guerra de Vietnam que en esta ocasión se enfrenta­rá a un cártel mexicano que secuestró a la hija de uno de sus amigos.Sylvester Stallone es un señor actor, un señor director, un señor productor, un tipo que sabe mucho de cine y que se interesa por todo lo del set. Es un tipo serio, muy consciente de quién es, y eso hace que el rodaje sea muy bonito”, expresó el español de 43 años.Jaenada también reflexionó sobre su trabajo como Luisito Rey en la serie de Luis Miguel, rol con el que causó revuelo en las redes sociales, y con respecto al cómico Mario Moreno.Dos trabajos he hecho aquí en México, que son Cantinflas y Luis Rey. Con Cantinflas, de alguna manera, odiaron amarme y con Luis Rey me ha pasado al revés, con él han amado odiarme. Estoy muy orgulloso de que sea así”, remató.

