Muy orgulloso del premio: Gael García

Ciudad de México—Una noche de magia, premios y apoyo fue lo que se vivió en la quinta entrega de los Premios Fénix la noche de este miércoles en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.Gael García Bernal fue uno de los más entusiasmados de la noche ya que, junto con sus compañeros, recibió el premio a mejor Ensamble Actoral de Serie por ‘Aquí en la Tierra’, donde participan figuras como Daniel Giménez Cacho, Tenoch Huerta, Paulina Dávila, Yoshira Escárrega, entre otros.“Se siente bien bonito, hermoso estar con este grupo de colegas, hermanos. Va más allá de lo filial cuando estamos compartiendo un ejercicio de libertad y utopía; este proyecto nos hermana para siempre.“Estoy muy orgulloso de este premio porque yo vengo de una familia de actores y se me hace bien bonito poder expresarme a través de historias como ésta”, comentó Bernal.Inclusive, en su discurso de prensa, los actores llamaron a la unión de latinoamericanos, esencia de la serie premiada.“Lo que tenemos que entender es que todos estamos hechos de la misma materia, debemos aceptarnos, mirarnos con orgullo, respeto”, dijo Tenoch Huerta.“Lo que hace falta ahorita es abrir el diálogo, abrir las puertas en caso de nuestro País, pero más importante que todo, es entender que somos la misma raza, especie, compartimos la misma casa, que tu desgracia también es la mía, tú dolor es el mío también”.El premio para mejor Actuación Masculina fue para Lorenzo Ferro por ‘El Ángel’, mientras que la mejor Serie fue ‘La Casa de Papel’ a mejor director estuvo Marcelo Martinessi por ‘Las Herederas’, quien ganó por partida doble, ya que previamente fue galardonado por Netflix al debutar con su ópera primera.“Un premio Fénix y uno Netflix me hace muy feliz. Es un momento muy especial ya que esto está demostrando el nivel que tienen las producciones iberoamericanas a nivel mundial”, dijo Martinessi.Además de la celebración por el triunfo de sus categorías, algunos famosos decidieron aprovechar el espacio para expresar su conformidad con la legalización del aborto, por parte de la Cámara de Diputados de Argentina.Hombres y mujeres levantaron un paliacate verde rotulado con el apoyo hacia esta iniciativa.“Para mí es un tema fundamental y no puedo creer que a estas alturas de la vida sigamos pidiendo que sea derecho nuestro decidir sobre nuestro cuerpo y además que sería una causa que pararía algo que no va a parar sea legal o ilegal.“Es triste la cantidad de mujeres que mueren diariamente por practicar el aborto de forma ilegal, hay que detener eso”, afirmó Joana Murillo, durante su paso en la alfombra montada a las afueras del recinto.En la gala también se vivió la alegría, en especial por el Premio a Largometraje de Ficción, que se lo llevó ‘Pájaros de Verano’, producida por Cristina Gallego y Catrín Pors.“Se siente muy importante tener los ojos puestos en nosotros, en historias importantes. Describir de dónde venimos y hacia dónde vamos.“Gracias por este premio”, afirmó Gallego, en conferencia de prensa, al término del evento.

comentarios

