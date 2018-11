Más allá de la Luna

Toronto— Más allá de una cinta sobre un viaje espacial, ‘El Primer Hombre en la Luna’ (‘First Man’) gira en torno a cómo Neil Armstrong mantuvo su visión de cómo prepararse para alunizar y cómo convenció a los directivos de la NASA de ser el ideal para esa labor.El filme, que estrena hoy en México, también refleja cómo vivió esos momentos con su pareja y su familia, para convertirse en el primer astronauta en pisar la Luna."Tuve muy claro desde el principio que sería un relato en forma de espiral, todo lo que hubo alrededor de Armstrong para que aconteciera lo que pocos esperaban, y que generó alta expectativa, pero también mucho escepticismo."Los personajes se fueron armando alrededor de sus situaciones y pensamos en un relato en primera persona donde se fueran viendo quiénes sumaban y restaban en su intento por alunizar", explicó en entrevista el director Damien Chazelle.Ya uno de los favoritos de la temporada de premios de nueva cuenta, tras sus éxitos ‘Whiplash’ y ‘La La Land’, Chazelle puso a Armstrong en la figura de Ryan Gosling; a su esposa Janet, en Claire Foy; a su amigo Deke Slayton, en Kyle Chandler; a su colega, Buzz Aldrin, en Corey Stoll; y a su timonel, Jim Lovell, en Pablo Schreiber.Basado en el libro ‘First Man: The Life of Neil A. Armstrong’, de James R. Hansen, el guión corrió a cargo de Nicole Perlman y Josh Singer con la supervisión del director, quien pidió hacer énfasis en la misión organizada por la NASA y lo que sucedió entre 1961 y 1969, como la expedición del Gemini 8 y los pormenores sobre ventajas y desventajas científicas y tecnológicas del momento."Tuve que aprender muchísimo de lo que era una misión en el espacio sideral y de cómo era el comportamiento de la época, que no tiene nada qué ver con el de hoy."Armstrong era un hombre formal, muy analítico, y de semblante inexplicable. Creo que era muy observador y eso lo llevó al éxito", aseguró Gosling.La escena del alunizaje y la recreación de todo lo concerniente a este satélite fue lo más complejo, pero lo más satisfactorio y aleccionador para todo el equipo, sostuvo el director."Para crear el efecto de gravedad, generamos un sistema de balanceo calibrado con los actores, y estuvieron encerrados varios días para que no perdieran ese sentido de espacio limitado."Las expresiones son, directamente, necesarias y básicas para el efecto que muestran en sus rostros. Fue tecnología y creatividad, todos hicimos un estupendo equipo. Eso y la realidad virtual", detalló Chazelle.-Antes que Chazelle, Clint Eastwood iba a dirigir esta película, pero la perdió cuando Warner le vendió los derechos a Universal Pictures.-Damien le propuso a Ryan protagonizar el filme, antes que La La Land, pero llegó primero el presupuesto para ésta última.-La escena en la Luna está rodada con cámaras IMAX-El presupuesto fue de 60 millones de dólares y ya recaudó 80 a casi un mes de estreno en EU.-Paul Lambert es el supervisor de efectos especiales, ganador del Oscar por ‘Blade Runner’ 2049, y el musicalizador, Justin Hurtwitz, también galardonado por ‘La La Land’.

