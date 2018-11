Smashing Pumpkins estrena su sencillo 'Knights of Malta'

Ciudad de México— La agrupación estadunidense de rock alternativo, Smashing Pumpkins estrenó su nuevo sencillo Knights of Malta el cual formará parte de su nueva producción discográfica ‘Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun’ y posiblemente sea el último en liberarse previo al lanzamiento del álbum.Este nuevo disco, de la banda conformada por Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin, y el guitarrista Jeff Schroeder y estará disponible el próximo 16 de noviembre.‘Knights of Malta’ se suma a ‘Solara’ y ‘Silvery Sometimes (Ghosts)’ como adelanto del que será el séptimo álbum de la agrupación.