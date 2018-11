Desmiente Geraldine rumores

Ciudad de México— Geraldine Bazán desmintió los rumores sobre que Gabriel Soto la contagió de una enfermedad de transmisión sexual.Tras la publicación de una revista mexicana que aseguró que la expareja de la actriz la había contagiado el virus del papiloma humano; Bazán, de 35 años, negó la información en su cuenta de Instagram.“He tratado de mantenerme al margen en notas y especulaciones hacia mi vida y persona,esta vez llego a un límite... En ejercicio de mi derecho de replica, me refiero al contenido de la nota publicada por Editorial Notmusa,“El contenido de la nota es por demás falso y doloso, por no decir ridículo, pues se esconde en el dicho de un supuesto familiar anónimo,con la finalidad de lucrar con nuestro nombre e imagen. La nota Invade nuevamente mi esfera personal, abarca a mis hijas y al padre de ellas, vulnera nuestra intimidad, dignidad y lastima nuestro honor”, escribió.Además, la actriz, quien participa en ‘Por Amar sin Ley’, pidió a sus seguidores que aunque su trabajo es público no se dejen llevar por ese tipo de aseveraciones.Por su parte, un día antes Soto también se pronunció en contra de los responsables.“Difamaciones sobre temas tan delicados tienen consecuencias. Por lo mismo respeto hacia mi persona pero sobre todo, hacia mis hijas y la madre de mis hijas”, sentenció el actor.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.