Cuelga las alas Adriana Lima

Ciudad de México— La modelo brasileña Adriana Lima anunció este jueves, durante la gala de Victoria's Secret, su despedida de los desfiles de la marca."Querida Victoria, gracias por mostrarme el mundo, compartir tus secretos, y lo más importante, no sólo darme alas, sino, enseñarme a volar. Y por el cariño de los mejores fans del mundo. Te quiero, Adriana", escribió Lima en su cuenta de Instagram.Luego del anuncio, rompió en llanto en su última pasarela para Victoria's Secret, luego agradeció a la multitud.Lima se suma a la gran ausente de la noche, Alessandra Ambrosio, quien fue una de las grandes ausentes de la noche.Victoria's Secret regresó este jueves a Pieb 94, Nueva York, para celebrar el desfile de 60 top models de la marca, las redes sociales fueron testigos de los detalles del evento.La preparación de las 60 "angelitas" llevó varias horas, y durante su los preparativos, cerca de 15 millones de seguidores de la firma de lencería siguieron detalle a detalle cómo preparaban a las modelos.Elsa Hosk fue la elegida para lucir el Dream Angels Fantasy Bra, diseñado por Swarovski,y recubierto con cerca de 2 mil diamantes y con un valor de 1 millón de dólares.La modelo canadiense Winnie Harlow debutó en el desfile, rompiendo con los estereotipos de la marca.En el backstage estuvo presente la diseñadora griega Mary Katrantzou, quien ha colaborado en una colección con piezas de lencería o deportivas cubiertas con sus emblemáticos estampados, en esta ocasión,con coloridas flores.En cuanto a las actuaciones musicales, los encargados de armonizar la pasarela de los ángeles fueron Shawn Mendes, Rita Ora, Bebe Rexha, Halsey y Kelsea Ballerini, además del dúo The Chainsmokers y la banda de rock The Struts.El desfile regreso a su lugar de origen, ya que en 1995 se presentó por primera ves el Victoria's Secret Show.Modelos, cantantes del momento, brillos, plumas y glamour fueron elementos presentes dentro del detrás de escenas del Victoria's Secret Show.

