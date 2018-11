Los Ángeles— On the basis of sex” será la cinta que abrirá hoy la 32 edicion anual del festival de cine AFI Fest 2018, que se llevará a cabo en el histórico Teatro Chino de Hollywood, informó el Instituto Estadunidense del Cine (AFI).La cinta, dirigida por Mimi Leder y protagonizada por Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Jack Reynor, Sam Waterston y Kathy Bates, cuenta la historia de la joven abogada Ruth Bader Ginsburg antes de convertirse en jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos.En el festival, que se desarrollará del 8 al 15 de noviembre, se proyectará la cinta que representará a México en los Oscar, la película “Roma”, de Alfonso Cuarón; además de "Nuestro Tiempo", de Carlos Reygadas, y "La camarista", de Lila Avilés.También se exhibirán "Todos lo saben", donde actúan Javier Bardem y Penélope Cruz; así como "Tarde para morir joven", de Chile, y "Temporada", de Brasil, además de cortometrajes de Brasil, Colombia, España y México.El certamen incluye el estreno mundial de "Bird Box", con Sandra Bullock, y cintas que han generado gran expectativa como "The Ballad of Buster Scruggs", de los hermanos Coen; "Green Book", de Peter Farrelly, o "Widows", de Steve McQueen.El AFI Fest es considerado el festival más importante para la presentación de películas con alto potencial para ser nominadas en la próxima temporada de premios cinematográficos.

