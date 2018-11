Enseña Eduardo Yáñez malos hábitos a su nieto

Ciudad de México.- Parece que Eduardo Yáñez no se ha reconciliado con la prensa. Así lo mostró al compartir una fotografía en la que posó junto a su nieto haciendo una señal obscena."Enseñando a mi nieto sus primeros pasos, como saludar a la prensa!" escribió, el actor en la publicación.El año pasado, Yáñez causó polémica al golpear a Paco Fuentes, reportero del programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, quien le preguntó sobre su familia, durante su paso por la alfombra roja de la plataforma digital de películas Pantaya, en Los Ángeles, California.El cuestionamiento provino por la acusación que le hizo su hijo, Eduardo Yáñez Jr. en la que lo señaló de ser un drogadicto, una persona violenta y un mal padre, en julio de 2017.Por tal motivo, el actor recibió una serie de críticas en redes sociales, entre ellas, la del conductor de Univisión, Jorge Ramos."Nada. nunca, en ninguna parte, justifica una agresión a un periodista, venga de un actor, presidente o gobierno. No normalicemos la violencia", publicó Ramos, en Twitter."Sí es que ustedes son Intocables", respondió Yáñez.Previo al accidente, el galán de telenovelas declaró a Televisa como debía de ser la relación entre los medios y famosos."La prensa hace un trabajo muy diferente al que yo hago Se ha expandido a comentar más sobre la vida personal de los actores que sobre el trabajo. Pero los actores tenemos que adaptarnos a eso y saber cómo contestar y saber qué es lo que queremos decir y lo que no", expresó.En septiembre de este año, Yáñez fue inculpado por aparentemente agredir a un hombre de la tercera edad, de quien pensó que lo estaba grabando mientras filmaba unas escenas de la serie Falsa Identidad, en un parque de Zempoala, Hidalgo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.