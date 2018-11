Vive vida solitaria

Londres— Pensar en David Guetta es remitirse a las fiestas en Ibiza, Miami, Las Vegas y Dubái... pura diversión y música hasta el amanecer. Pero además es mirar al DJ que ha vendido unos 45 millones de discos en el mundo, ha ganado dos premios Grammy, ha trabajado con figuras como Madonna, Lady Gaga y Rihanna, entre muchos otros, y que pone a bailar a miles ahí donde se para.“Yo tengo una vida muy normal, ¿sabes? En el escena­rio es mucha energía, mucho amor de la gente, y eso es muy fuerte, (es) adrenalina, pero después me quedo solo en el hotel, y es una vida un poco solitaria, y no parece, porque siempre la gente me considera de fiesta (sic) y la realidad de la vida es más estar en el avión con mi manager, y estar en el hotel, o estar en el es­tudio haciendo música solo, ¿sabes?, no siempre es fiesta como la gente piensa.Guetta, quien tiene millones de seguidores en sus redes sociales y plataformas de música, declara que no hay crisis en la escena musical, pues el streaming “está ayudando a la música en este momento... y también es mucho más democrático y eso es bueno, y también (ayuda a) la economía de la música; el streaming ahora está increíble”, señaló.“Es un momento muy creativo en la música porque está muy abierta a nuevas cosas, y lo que me parece interesante del streaming también es que la juventud está escuchando tipos de música diferentes, y eso es bueno; me parece que los jóvenes son más abiertos a escuchar diferentes géneros”, sentenció.Hoy cumple 51 años de vida y sigue gustando a grandes y chicos por igual. Para él, afirmó, no es complicado conectar con los jóvenes.