De niña a mujer empoderada

Madrid— Danna Paola lleva casi 20 años dentro de la industria del entretenimiento, por lo que no es de extrañar su comodidad frente a la cámara. La sonrisa que exhibe en el rostro muestra el buen momento por el que atraviesa su carrera, su “gran viaje de vida”, como lo llama ella. “No me arrepiento de nada. La vida misma me ha puesto donde tanto deseaba, pudiendo hacer lo que amo y lo que más pasión me da en esta vida, que es actuar y cantar”, cuenta a El País la artista mexicana de 23 años.Pero el ser una niña estrella desde temprana edad tiene sus altibajos. Los ajetreados horarios de los rodajes de telenovelas la alejaron de una infancia común y, en cambio, le dieron una niñez llena de responsabilidades, fama y algún que otro mal momento con sus compañeros de colegio. “Sufrí mucho bullying en la escuela”, admite la actriz. "Cantaban mis canciones y me veían como el bicho raro. Pero al final le acabé dando la vuelta y les decía: 'Gracias, por eso son mis fans, gracias". Al final sus deberes profesionales pudieron más y terminó por completar su formación con profesores particulares, pero aún así, la intérprete de la telenovela mexicana María Belén afirma que su mala experiencia la ayudó a “ir construyendo su seguridad”.Una seguridad que sin duda comparte con su personaje en la exitosa serie de Netflix, ‘Élite’, donde interpreta a Lu. “Lu llegó en un momento súper crítico y perfecto en mi vida, en el que necesitaba salir un poco de esta rutina, de esta zona de confort”, cuenta la también cantante. Acostumbrada a los personajes angelicales y a las heroínas que sufren hasta conseguir su final feliz, esta es la primera vez que Danna Paola acepta un papel antagónico. Desde su punto de vista, el reto de encarnar a Lucrecia, la chica de 16 años que mira al instituto Las Encinas desde un pedestal, es una experiencia "jugosa", ya que por primera vez ha podido confirmar "que las villanas se divierten mucho más".La actriz, que reconoce ser la primera esperanzada en que los personajes interpretados por Miguel Bernardeau y Mina El Hammani, terminen juntos, espera que el mensaje de fondo en la historia del trío se pueda profundizar en la siguiente temporada. “El clasismo que tienen Lu y Guzmán, el racismo hacia la religión islámica, al final es la ignorancia de la cultura, el no saber lo que es", señala la mexicana. "El principal problema de Lu es que alguien sea diferente a ella. Ella se cree poderosa por ser quien es, pero no tiene ni idea de que llega una persona completamente diferente, con otra mentalidad, que puede ser hasta más culta que ella. Ojalá se siga tocando este tema”, sostiene.La artista no ha revelado más detalles sobre lo que se puede esperar en la siguiente entrega de este “thriller desinhibido, maduro y crudo”, pero asegura que vienen cosas “increíbles”. “Estamos alucinando porque no sabemos qué esperar. (…) Viene fuerte esta segunda temporada, los personajes dan cambios muy drásticos”, relata.Más músicaPero este no es el único proyecto que ocupa la mente de Danna Paola estos días. Siete años después de su último álbum, la artista mexicana se encuentra preparando un nuevo disco para 2019. Este salto surge como resultado tanto de las plegarias de sus seguidores –los dreamers–, como de un cambio en la propia cantante. Tras una crisis personal en la que la artista estuvo a punto de dejar la industria del espectáculo por una carrera de gastronomía en Francia, la mexicana ha reencontrado su inspiración para la música a través de la composición. “Ahora quiero contar mi historia, ahora quiero contar lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, y no lo que me digan que es lo que tengo que hacer”, apunta.Y si bien la cantante no quiere encasillarse en ningún género, sus últimos tres sencillos –que fueron incluidos en la banda sonora de ‘Élite’–, muestran un sonido más movido y urbano que sus proyectos anteriores. Tanto ‘Final Feliz’ –que tiene más de 14 millones de visualizaciones en YouTube–, como ‘Lo que no sabes’ y ‘So good’, encarnan la madurez y el cambio que la artista quiere mostrar en esta nueva etapa. “La mayoría de las cosas que compongo son experiencias personales. Me gusta porque es parte de mi historia. (...) Este álbum va a tener mucho de mí”, concluye.