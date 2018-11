Critican cirugías de Lohan

Ciudad de México— Poco parece quedar de la belleza de Lindsay Lohan, la cual ha sido objeto de burlas, hasta de sus propios fans, por unas fotos recientes que subió la exestrella infantil a su Instagram en donde luce avejentada, con bolsas y arrugas en los ojos, y con la piel dañada por el sol.A sus 32 años, parece que la vida que ha llevado le ha cobrado factura a la intérprete de ‘Chicas Pesadas’, ya que algunos usuarios en redes sociales opinaron que lucía mucho más grande de lo que realmente es. Y los expertos también."Se observa un rostro cansado, hinchado y de una mujer mayor, quizás debido al exceso de alcohol y otras sustancias, y también porque la actriz se ha practicado bastantes procedimientos quirúrgicos desde muy temprana edad como inyecciones en los pómulos, cirugía de nariz y diversos rellenos."Además, se ve que como vive en Grecia, se ha expuesto demasiado al sol, por lo que tiene la piel manchada", expresó el cirujano plástico Gustavo González Zaldívar.Marimar Guerra, doctora de la Clínica MEDAE, especialista en Medicina Genómica, agregó que Lohan es ejemplo de lo que no debe ser la cirugía plástica."Este es un caso que contradice lo que debe ser el objetivo fundamental de la cirugía plástica, es decir, que no sea evidente, que no se note. Aquí no hay un mejoramiento o refrescamiento del rostro, sino todo lo contrario, se ve mucho mayor de lo que es y con un rostro muy deteriorado".Por su parte, la doctora Mar Campos, de la Clínica Hedding Medical, explicó que se nota una pérdida de la naturalidad en la actriz."Puedo detectar bótox en la parte superior del rostro (patas de gallo, entrecejo y frente), relleno facial en el tercio medio (pómulos), rellenos de ácido hialurónico en labios, y una bichectomía (extirpación de la grasa localizada en las mejillas)", acusó Campos.

