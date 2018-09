Inés Gómez Mont acaba de tener a su séptimo hijo, la pequeña María. Ahora que la familia está completa la conductora se alistará para volver a la televisión con un "reality show" en Televisa, casa en la que se trabaja actualmente.Famosa por haber sido conductora de "Ventaneando", Gómez Mont estuvo en la pasada Fiesta Mexicana junto a Galilea Montijo en Las Estrellas. Ahora, dice Inés, quiere estar en televisión pero con algo que no demande mucho tiempo."Lo que los ejecutivos quieren es un reality que no sea del diario. Hacerlo diario con siete chiquitos es irresponsable y a mí no me gusta quedar mal", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.En este tiempo le han ofrecido hacer matutinos, pero la prioridad está en su familia. "Los ejecutivos me han tenido paciencia porque ahorita estoy en etapa de lactancia con mi chiquita, pero haré la conducción del Teletón".Siendo madre de una familia numerosa y mediática, no ha faltado quien le ofrezca hacer un "reality", pero de su propia familia."Ya me lo han ofrecido en México y Estados Unidos pero es algo que no me encanta porque en redes sociales yo subo todo lo que quiero, no me atrevería por respeto a mi familia".En cuanto a la posibilidad de tener más hijos, dijo que María fue la última hija. En cuanto a ser la segunda mujer, compartió:"Ya todos están acostumbrados a la presencia de su hermana porque llegaron a una familia grande. Ahora la quieren hacer reír, la cuidan".En cuanto la nena esté un poco más grande, se tomará unos días con su esposo, Víctor Álvarez Puga, para pasar tiempo en pareja."¡Si yo pudiera me iba mañana! nos hace falta de tiempo para los dos así que en cuanto podamos escaparnos lo haremos", dijo vía telefónica.