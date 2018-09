Fiscales pidieron este lunes a un juez que sentencie a Bill Cosby a entre 5 y 10 años de prisión por drogar y abusar sexualmente de una mujer.El abogado del comediante de 81 años, en tanto, argumentó que éste está demasiado viejo y frágil como pasar tiempo tras las rejas."¿Qué hace un hombre de 81 años en prisión?", preguntó el abogado defensor Joseph Green en el primer día de la audiencia de sentencia del actor. "¿Cómo se defiende de personas que intentan extorsionarlo o camina al comedor?".Green sugirió que Cosby sea colocado en un centro de detención o rehabilitación, o bajo arresto domiciliario en su casa.El fiscal de distrito del condado de Montgomery Kevin Steele dijo que el actor, aun a su avanzada edad, era capaz de drogar y abusar de mujeres, y que su sentencia debe enviar un mensaje a otros."Pese a las tácticas de intimidación, pese a los equipos de relaciones públicas y a otras personas que tratan de cambiar la óptica, como dijo un abogado de la defensa, la conclusión es que nadie está por encima de la ley. Nadie", dijo Steele.El comediante, conocido por su papel estelar en The Cosby Show, podría convertirse en la primera celebridad de la era #MeToo que sea enviada a prisión.El actor fue hallado culpable en abril de abusar de la administradora del equipo de baloncesto de la Universidad de Temple, Andrea Constand, en 2004.Tras rendir horas de declaraciones en dos juicios, el primero de los cuales terminó sin que el jurado alcanzara un veredicto, Constand habló este lunes en la corte por tan sólo dos minutos."El jurado me escuchó. El señor Cosby me escuchó. Ahora todo lo que pido es que se haga justicia como la corte considere apropiado", dijo ella.Los cargos de Cosby conllevan una pena máxima de 30 años en prisión, pero los lineamientos de sentencia del estado exigen cerca de un cuarto de ese tiempo tras las rejas.También se espera que el juez decida si Cosby debe ser declarado un "depredador sexualmente violento", una etiqueta que sometería al comediante a asesoría obligatoria de por vida y a notificar a la comunidad sobre su paradero.En los años desde que Andrea Constand acudió por primera vez a la Policía en 2005, más de 60 mujeres han acusado al actor de violencia sexual, aunque ninguna de esas denuncias ha llevado a cargos penales.

