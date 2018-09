La segunda temporada de Breaking Bad estuvo marcada por la muerte de Jane (Krysten Ritter), la novia de Jesse (Aaron Paul). Una de las escenas más desgarradoras y memorables, que todavía atormenta a Bryan Cranston, Heisenberg/Walter White en la ficción.Hay momentos en que estás actuando y te atrapa una espiral de emociones. Es como un remolino y sigues girando y girando", explicó el actor en una entrevista para Tribeca TV.Y la muerte de Jane fue uno de esos ejemplos. Según Cranston, la versión original de la escena, escrita por el creador de la serie Vince Gilligan, era mucho más oscura que la que finalmente se rodó."Ella comienza a toser y está de lado, Walt la mira, y empuja su hombro para que esté boca arriba, matándola", dijo acerca del primer borrador de la escena.Finalmente decidieron cambiarla por la cadena "pensó que eso cambiaría a [Walt] demasiado pronto". Así que Gilligan modificó la escena para que en vez de que Walt empujara a Jane, ella misma se girara y Walt no hiciera nada para evitarlo.Cranston se preparó escribiendo una lista de pros y contras sobre por qué Walter White querría salvar a Jane o dejarla morir."Una de las cosas que escribí, fue que 'ella va a matar a Jesse y a arruinar nuestras vidas y es una adicta'... Hubo una cantidad significativa de ventajas, y uno de ellos es que ella es una niña y que podría ser mi hija", afirmó sobre un pensamiento que lo atormentó en la filmación real de la escena.Cranston rodó la escena, "y de repente Krysten Ritter, estaba haciendo un trabajo genial... en una fracción de segundo su cara perdió todas las características, y apareció el rostro de mi hija ahogándose hasta la muerte "."Incluso cuando lo digo ahora, me da un poco de miedo porque como padre, eso es lo único que me asusta. Ese es el riesgo: mi hija se está ahogando y me asustó muchísimo", confesó el actor de Breaking Bad.

