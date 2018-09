Mamás envidiadas

Monterrey— La buena alimentación y el ejercicio son indispensables para una buena figura, pero si a eso se le agrega la lactancia, el milagro simplemente ocurre.Hay ejemplos de famosas que tras subir muchos kilos porque se dejaron consentir durante sus embarazos, recuperaron su peso en corto tiempo y por ello son dignas de ser envidiadas.Hace unos días acaparó los titulares de la prensa del corazón tras protagonizar una pelea con su archirrival Nicki Minaj en un evento del New York Fashion Week, pero Cardi B también ha llamado la atención por la figura que recuperó a unas semanas de su debut como mamá.La rapera dio a luz el 10 de julio a su hija Kulture Kiari Cephus, fruto de su relación con el también rapero Offset y en menos de dos meses ya puede presumir su cuerpo.Hay quienes aseguran que a la cantante de 25 años sólo le bastaron tres semanas para perder los kilos que ganó durante la gestación, otros afirman que fueron seis semanas, lo que sí es un hecho es que en muy poco tiempo está como nueva.Aunque supo mantener en secreto su embarazo, Kylie Jenner, entonces de 20 años, dio a luz el 1 de febrero a Stormi, hija del rapero Travis Scott.Durante el proceso, la menor de las Kardashian-Jenner subió ¡18 kilos! mismos que perdió, según en un par de meses.En tan sólo un mes del nacimiento de la pequeña, Kylie ya presumía su vientre plano y diminuta cintura en sus redes sociales.A dos meses de que su hermana Kylie diera a luz a Stormi, Khloe, a los 34 años, fue mamá por primera vez.Para la socialité parece haber sido fácil perder los 15 kilos que ganó en su embarazo gracias a la disciplina que le permitió ser delgada antes de ser mamá.Se preocupó por hacer ejercicio durante la espera de su hija True, además de que la lactancia ayudó en mucho."Tuve suerte de mantenerme activa durante mi embarazo. Si no hago algo me siento rara", comentó Khloé respecto al secreto de su figura.Una alimentación sana fue primordial en la pérdida de kilos; por ejemplo, eliminó todos los carbohidratos en su dieta y por supuesto hizo caso omiso a los antojos.Para nadie es un secreto cómo le hizo Miranda Kerr para volver a ser esbelta luego del nacimiento de su segundo hijo.La modelo de Victoria's Secret tenía experiencia respecto a la pérdida de peso cuando debutó como mamá de Flynn gracias al yoga, la buena alimentación y el ejercicio.En mayo pasado la esposa de Evan Spiegel, fundador de Snapchat, tuvo a su hijo Hart Spiegel y a la fecha recuperó su delgadez.Con 20 años de edad, Kylie Jenner recuperó su figura en corto tiempo tras su embarazo, pero Brigitte Nielsen no se quedó atrás y a sus 54 años no fue un drama estar delgada otra vez.Junto a su joven esposo de 39 años, Mattia Dessì, le dieron la bienvenida a su hija Frida en junio pasado.Para la actriz y modelo danesa no fue ningún dolor de cabeza perder los kilos que le dejó el embarazo de su quinto hijo, pues basta ver las fotos que comparte en su cuenta de Instagram.El 19 de junio, Candice dio a luz a su segunda hija, Ariel.Siendo de las mujeres más bellas del mundo, la modelo está en el ojo del huracán y así lo hicieron ver las críticas cuando al poco tiempo de dar a luz fue fotografiada en la playa luciendo ligera pancita."Esta soy yo 12 días después de tener a mi hija. Si tienen algo malo que decir sobre eso. revísense a sí mismos. La sociedad puede ser cruel. Los estándares de belleza son imposibles a veces para las mujeres de hoy. No estoy avergonzada de mi pancita post parto, de hecho estoy orgullosa. Cargué a mi hija por nueve meses ahí dentro, creo que me he ganado el derecho de tener un poco de barriga. ¿Es porque soy modelo? Bueno, somos personas normales entonces déjenme disfrutar de la playa en paz", posteó.Pero el metabolismo de Candice, la lactancia y su estilo de vida hicieron que ya luzca fenomenal.Cuando Behati, esposa del cantante Adam Levine, tenía cuatro meses de haber dado a luz, subió nuevamente a las pasarelas, luciendo ya una cinturita.Su segunda hija, Gio Grace, nació a mediados de febrero y en junio ya estaba sobre el entarimado luciendo creaciones de Alexander Wang.La top model de 30 años ha posteado imágenes donde aparece con el extractor de leche, así que en sus grandes eventos donde tiene que alejarse un poco de la bebé no ha habido excusa para no guardarle su alimento.