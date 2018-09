Deja atrás sus miedos

Chicago– Dua Lipa ya superó el miedo escénico.Y es que la cantante de 23 años, que ha alcanzado éxito mundial gracias a hits como ‘Be The One’ y ‘New Rules’, confiesa que en sus inicios le daba pavor pararse ante las multitudes.Y es que no es cualquier cosa pasar de postear videos de covers en YouTube, a participar en festivales de prestigio mundial como Lollapalooza, este año en Chicago, y el Corona Capital, en 2017, en Ciudad de México."Nunca me ha dado miedo el público. Lo que me daba miedo, pánico, era la cantidad de gente. Yo no me visualizaba cantando ante 10 mil personas en un festival. Y los músicos con los que trabajo, que han estado con Rod Stewart, Lionel Richie y Kelly Clarkson, me dijeron que lo importante era creerme el momento y no fijarme en cuántos eran."Hicimos un gran equipo. Recuerdo que en mis primeros shows me temblaban las piernas. Ahora me suelto, bailo, sudo de tanto que me muevo", afirma en entrevista.También ha aprendido a rodearse de gente talentosa, y, gracias a ello, considera, es que su música se ha hecho sumamente popular entre la juventud."En estos años que he conocido la industria más a fondo, he descubierto que quien se junta con talentos, crece más. Buscas el talento para hacer una canción, para las ideas de un comercial, para crear, y así te enriqueces."Así han surgido mis canciones. He aportado la idea y, al final han crecido descomunalmente por colaborar con otros compositores, con músicos, con gente de todas las áreas", señala.Lipa, nacida en Londres, de ascendencia albanesa, lanzará el 19 de octubre la edición completa de su álbum debut homónimo, el cual contendrá ‘Electricity’, su nueva colaboración con Silk City (Mark Ronson y Diplo) y ‘Kiss and Make Up’, con las estrellas del k-pop Blackpink.Esta versión extendida de su material discográfico representa para ella una oportunidad de tantear el terreno para determinar qué sigue con su segunda producción de estudio."Es que tengo muchas canciones, y, por lo pronto, esto, me da un tiempo de completar lo que estoy preparando para lo que viene".