Aprecia Soto sus arrugas

Madrid— A pesar de que todavía es un galán que encanta a las mujeres, Gabriel Soto sabe que el tiempo no pasa en vano. Sin embargo, él dice estar orgulloso de sus “patas de gallo” porque representan experiencias de vida.El actor, quien retomará la gira, ahora por Estados Unidos, de la obra ‘Una Pareja de Tres’ junto a Sebastián Rulli, Michelle González y Laura Carmine, no esconde sus arrugas ni pretende borrarlas con algún tratamiento estético.Para su personaje de Damián en la telenovela ‘Caer en Tentación’ a Gabriel le pintaron canas y lo pusieron como papá de dos universitarios, lo cual le encantó porque ya está en la etapa de representar papeles como ése.“El personaje se supone que era mayor que yo. Bueno, canas ya tengo, ya han pasado los años, ya voy a cumplir 44, finalmente está bien”, comentó.“Yo me siento en una de las mejores etapas de mi vida. Claro que ya no soy un chavo, pero finalmente, como dicen, cada línea de expresión, cada arruga y cada cana, son experiencias de vida”.Lo que sí trabaja a conciencia es el cuerpo. No es de los que se mata en el gimnasio, aclara, pero dedica por lo menos entre 20 y 30 minutos al día para mantenerse en forma.“Siempre he dicho que más vale hacer poco ejercicio, pero todos los días, que mucho una vez a la semana. Hoy por hoy también lo hago por salud.Desde hace 13 años, a raíz de su personaje en la telenovela ‘Mujer de Madera’, Gabriel comenzó a practicar boxeo, disciplina de la que quedó prendado.Y está tan comprometido con este deporte, que creó la Fundación No Tires la Toalla, que apoya a nuevos talentos en el pugilismo, además de otros programas de ayuda.“Soy como peleador frustrado, es un deporte que me apasiona y que empecé a practicar ya muy grande. Creo que es una metáfora de la vida porque subirte al ring es vencer miedos, ir adelante, ver cuántos golpes puedes recibir, no caerte y no tirar la toalla”..Papá modelo, hijas modeloA pesar de que todavía son unas niñas, Elissa Marie y Alexa Miranda, las hijas de Gabriel Soto, siguen sus pasos en el modelaje.Las pequeñas se desenvolvieron como pez en el agua durante el Fashion Fest que se llevó a cabo en la Ciudad de México.“A Elissa, la grande, le gusta modelar y la verdad es que yo la dejo por ser eventos tan importantes, que son una vez al año. Realmente a mí me interesa que no falte a la escuela.“Hay que impulsar lo que ellas quieran, pero sin descuidar su educación. En un futuro, cuando ella tenga la capacidad de decidir y sea más grande, ya tomará su camino; como padre, lo único que me queda es apoyarla”.