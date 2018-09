La fama nunca superará al talento, considera Charlie Benante, baterista de Anthrax, en una conversación en la que el músico se manifiesta en contra de los estándares de popularidad que rigen a las nuevas generaciones.Compañero de Joey Belladonna (voz), Jonathan Donais y Scott Ian (guitarras) y Frank Bello (bajo) en la agrupación, que el domingo 7 de octubre tocará en el Force Fest, el neoyorquino, de 55 años, se declaró en contra de los estatutos que dictan marcas, las cuales afirman que si no hay cierto número de descargas o seguidores en grandes volúmenes, no hay funcionamiento."Puede que el metal no sea el género más tocado por la radio, los streamings y los dioses de la popularidad, pero sí creo que es el que te da una formación muy cabrona, el que hace que tu oído se vuelva selectivo"."Hay grandes personajes que nacieron fuera de la época de las redes sociales y su talento se mostró en el escenario, tal como lo hacemos nosotros en un show o muchos colegas y amigos ante los reflectores."La fama nunca le ganará al talento. Hay mucha gente famosa que sin sus publicaciones no es nada. Y hay mucha gente muy talentosa con pocos seguidores que es una bala haciendo lo suyo: arte. Prefiero, hoy y siempre, lo segundo", comentó Benante, en enlace telefónico desde La Gran Manzana.Con una discografía representativa del thrash y metal pesado, que incluye 11 producciones de estudio en casi 40 años de carrera, Anthrax se ha hecho de un nombre propio y también una referencia en el género, considerado uno de los "Grandes Cuatro" junto con Metallica, Megadeth y Slayer.Han vendido 10 millones de álbumes en todo el mundo, y ahora, los intérpretes de "Neon Knights", "I Am the Law" y "Antisocial" retornarán a México para un festival cuya sede será el campo del Club de Golf Teotihuacán, el 6 y 7 de octubre. El cartel incluye precisamente a Slayer, además de Rob Zombie, System of a Down, Bush, Alice in Chains y Lamb of God, entre otros."Tenemos preparada una actuación especial, algo que no tiene nada que ver con el tour que hemos venido presentando, pero no quiero decir mucho porque sería arruinar la novedad. Lo que sí es que los fans que nos conocen no quedarán defraudados porque nosotros somos adrenalina pura", acotó Benante.Anthrax se ha posicionado en el gusto del público, asegura el entrevistado, porque jamás se ha dormido en sus laureles en una escena en la que abundan propuestas de alto calibre."Nunca nos la hemos creído, nunca hemos dado nada por sentado, jamás hemos pensado 'ya la hicimos', jamás hemos creído que hicimos el disco del año o el disco único."Cada vez que tenemos algo nuevo queremos superar lo anterior. Siempre que tenemos un nuevo reto nos proponemos enfrentarlo de la mejor manera: con música. Por eso continuamos vivos, energéticos, frenéticos, porque jamás hemos pensado que ya lo hicimos todo".For All Kings (2016) es el álbum más reciente de la agrupación formada en Nueva York en 1981, y luego de este, dijo Charlie, hay sorpresas para el próximo año."Estén pendientes", fue la frase con la que concluyó la charla.