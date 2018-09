Mexicano sueña en Disney on Ice

La mágica experiencia de Disney On Ice llega a El Paso con el show internacional de primera calidad: Dare to Dream.Las historias de ‘Moana’, ‘La Bella y La Bestia’, ‘Frozen’, ‘Enredados’ y la presentación especial de Miguel de la aclamada película ‘Coco’ de Disney Pixar, son algunas de las que estarán deleitando al público fronterizo.Dare to Dream cuenta con representación mexicana por parte de Jacobo Montemayor, de 33 años y originario de Monterrey, Nuevo León, quien cuenta ya con ocho años en el show, mismo que describe como un sueño hecho realidad.“He patinado desde los 10 años y es algo que simplemente yo quería tanto, que fue más fácil avanzar que otros niños que entran incluso más temprano y aún están viendo si en verdad es algo que buscan seguir o no”, comentó el mexicano.El regiomontano cuenta con una vasta experiencia en el deporte. Con una carrera de 23 años, ha representando a México en varias competencias, tanto internacionales como nacionales.“Es muy bonito poder ser parte de un show tan especial con una calidad increíble y más llevar el nombre de mi país, estoy muy orgulloso y esperando más siempre de esta gran empresa que es Disney On Ice”, expresó.Esta es la segunda vez que estará en El Paso como parte del elenco del espectáculo en hielo, y comentó lo mucho que disfruta actuar y patinar la función en español que ofrece el show en varias de sus presentaciones a lo largo de los Estados Unidos.Y es que la representación hispana en el espectáculo cuenta con un peso importante, además de Montemayor, la también regiomontana Anais Treviño, de 24 años, forma parte del elenco de Disney On Ice.Treviño es una de las bailarinas en los coros, al igual que su compañero.Acerca del showDare to Dream es un show de calidad que ha viajado alrededor del mundo, desde Japón a Francia, Australia y Nueva Zelanda, y ahora llega a El Paso como parte de su gira en la Costa Oeste de los Estados Unidos.Los asistentes a Disney On Ice: Dare To Dream podrán saber hasta qué punto Moana emprende una aventura con el semidiós Maui para salvar su isla y encontrar su propia identidad. La devoción de Anna por su hermana Elsa la lleva a un viaje para detener un invierno eterno y muchas otras aventuras más.Disney On Ice:Dare To Dream• El Paso County Coliseum• Del miércoles 3 de octubre al domingo7 de octubre• La noche del estreno el precio de los boletos empieza en 15 dólares• Funciones entre semana: 7:30 pm• Sábado y domingo: 12:30 pm, 3:30 pmy 7:30 pm.• Los boletos van de los 22 dólares alos 75 dólares.• Más información en: www.disneyonice.com