Ciudad de México–De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes, motivo por el cual la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Canal Once se unieron para crear una ficción que alerte a los adolescentes y a sus padres sobre esta problemática.A través de la miniserie de seis episodios ‘Niñas Promedio’ se intentará generar conciencia basándose en hechos reales y contando en la dirección con Mafer Suárez, quien señala que fue por esta experiencia que considera que los adolescentes se encuentran solos y no tienen con quien compartir sus vivencias, sobre todo de sexo.“Sabía del tema, pero no había profundizado en él, aunque todos tenemos a alguien cerca. Cuando me llegó el guión de Ximena Escalante, con quien he trabajado, me pareció que tenía una razón muy poderosa, que es hablarle a la gente del país de una manera emocional, más allá de las cifras y las realidades, si uno no lo aborda de una manera emocional no se puede hacer nada más allá de los esfuerzos que hagan las autoridades, hay que hablar con los padres y los jóvenes”, dijo en entrevista.De acuerdo con Suárez, la mejor manera de comunicarle a la gente lo grave de la situación es a través de la ficción, que logre ser lo suficientemente emocional para que haya una identificación.“Cuando logras tocar fibras, las cosas cambian. Le apostamos a eso, se fue dando y encontrarme con actores tan jóvenes ha sido de las mejores cosas de la vida. Me cambiaron la perspectiva sobre la gente joven y concluí que los hemos abandonado, como padres de familia, como instituciones y como sociedad. Los enchufamos, están solos y ¿quién es el internet?, no es nadie. Los dejamos solos, no porque deban tener compañía, sino solos de ideas, de aspiraciones, de con quién compartir sus dolores”, indicó.‘Niñas Promedio’, que se estrenó ayer por Canal Once, está basada en hechos reales, con historias y estadísticas generadas a través de cifras otorgadas por la propia SEP, las cuales se relatarán a lo largo de seis episodios en donde se explorarán las cau­sas de los embarazos adolescentes, los cuales vienen por violencia sexual, o el comportamiento y acciones en la escuela, fiestas, redes sociales y demás factores en casa.“Tratamos de hacerlo de manera cinematográfica, realista, nos adentramos en cada uno de los universos que intentan tocarse, a veces lo logran y a veces no. Por parte de las instituciones hay mucha información sobre las particularidades de muchos chicos y nos fue proporcionada para hacer una ficción que no estuviera despegada de la realidad”, finalizó.