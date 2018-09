Muestra Jones su vida

Toronto, Canadá— De cariño lo llaman “Q”. A sus 85 años continúa asistiendo a oficios en la iglesia católica cercana de su casa en Los Ángeles, no sabe conducir un auto y no perdona su postre predilecto: la natilla de fresa.Esos son sólo algunos detalles que se revelan en el documental sobre Quincy Jones, el cual se estrenó este fin de semana en Netflix y fue dirigido por su hija Rashida Jones y Alan Hicks.Considerado el gurú del R&B y pop, Jones ganó 27 de los 79 Grammy a los que ha sido nominado, y es el productor responsable de uno de los discos más populares del mundo, ‘Thriller’, de Michael Jackson.“Es muy curioso que algunos niños me dicen que me conocen por ese disco, es mágico, porque la música te hace perdurar y quiero ser recordado como un buen productor musical”, expresa en entrevista.El documental, titulado ‘Quincy’, muestra a detalle su convivencia familiar, los cumpleaños, los encuentros con colegas y cómo ha tocado fondo con sus problemas de salud.“Al final de todo, soy un ser humano. Afortunadamente, yo no soy el que está con el micrófono en frente, el que canta o el que se volvió famoso porque ser el cantante o el líder de la banda. No tengo ese peso, y me satisface decirlo”.“Cuando era joven o un adulto joven, hacía lo que me daba la gana y sólo me conocían los del medio, pero no era el popular, como Michael o Prince, que tenían que esconderse o disfrazarse. Disfruté muchísimo mi pseudoanonimato”, comparte.Autor de música de películas, como ‘El Color Púrpura’, ‘Honky’ y ‘The Italian Job’, Jones inició su carrera como músico de jazz. Fue trompetista de Elvis Presley y arreglista de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Nana Mouskouri y Sarah Vaughan.Adorado por la comunidad musical, en el documental participan con sus testimonios Tony Bennett, Paul McCartney y Lady Gaga. Todos lo conocen bien.“Simplemente aprendí de música, me esmeré en estudiar, mostré mi disciplina y fui detectando talentos, impulsándolos, haciéndolos crecer. Así crecieron ellos y así crecí yo”, señaló.