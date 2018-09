Los Ángeles— Slipknot anunció que reeditará su cuarta producción discográfica, "All Hope Is Gone", esto con motivo del décimo aniversario del disco.Se esperaba que este nuevo material incluyerá algunas de las canciones que fueron grabadas para el álbum que puso por primera vez en la cima del Billboard 200 a la banda estadounidense, sin embargo, no fueron incluidas."All Hope Is Gone" fue grabado durante el primer semestre de 2008 y publicado en agosto de ese mismo año. De este se desprenden canciones como All Hope Is Gone, Psychosocial y Dead Memories.“Soy parte de una banda y no puedo tolerar los [relanzamientos]. Pero ahora, digo: ‘Wow’. Por ejemplo, estoy trabajando en 'All Hope Is Gone', y lo que estoy haciendo es que estoy usando cosas que nunca hubiera aprobado. Ahora puedo verlo y decir: ‘Wow, los fans necesitan ver esto'”, comentó Shawn Crahan, percusionista del grupo, sobre este próximo lanzamiento en entrevista con Des Moines Register.