Se rumora que detallan contrato prenupcial

Los Angeles— Mientras se confirma si Justin Bieber y Hailey Baldwin contrajeron matrimonio hace unos días en Nueva York, se ha dado a conocer que ambas celebridades firmarán un contrato prenupcial, con el que separarán sus fortunas para evitar malos entendidos en un futuro que ninguno pretende.De acuerdo con el portal TMZ, tanto Justin Bieber como Hailey Baldwin están ultimando los detalles de dicho contrato prenupcial pese a que ambos son muy religiosos y creen en el amor para toda la vida. “Hasta que la muerte nos separe”, se juramentan.Los allegados legales al joven astro del pop Justin Bieber, le aconsejaron poner todos los papeles en orden antes de su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin. Ese orden implica detallar los bienes de cada uno.Según el sitio TMZ, que insiste en que Justin Bieber y Hailey Baldwin aún no contrajeron matrimonio, no se casarán hasta que el contrato prenupcial esté firmado.Si bien no se tiene una certeza sobre el número final, de acuerdo con especulaciones, la fortuna de Justin Bieber asciende a unos 250 millones de dólares. En cambio la de su ¿futura? ¿actual? esposa es de “tan sólo” dos millones.Los bienes que cada uno aporte a la sociedad conyugal serán propios, a no ser que se especifique lo contrario y no haya especificaciones sobre los aportes de cada uno a la familia.Allegados dicen que tanto para Justin Bieber como para Hailey Baldwin el tema es algo incómodo porque no está en sus planes divorciarse. Más racionales y menos sentimentales, los abogados del artista pop le recomendaron lo contrario.

