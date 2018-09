¿Es el nuevo video de infidelidad de Gloria Trevy un reflejo de su separación?

Gloria Trevi se encuentra en plena promoción del videoclip de su sencillo ‘Me lloras’, proyecto que llega en medio del anuncio de su separación de su todavía esposo Armando Gómez.A pesar de las semanas que ya llevan alejados, Gloria sigue manifestando que su distanciamiento no es definitivo, y así lo declaró en la entrevista al programa ‘Todo para la mujer’.“Ustedes saben cómo es esto de estar casada y el matrimonio tiene sus altibajos, pero yo soy una persona que luchó por la felicidad, y eso es lo que yo quiero, quiero mi felicidad, quiero la felicidad de él también, quiero la felicidad de mi familia”, expresó.Este tema formará parte de la nueva producción que trabaja Gloria Trevi, y se sumará al lanzamiento de su último sencillo ‘Que me duela’, también en YouTube.Para este nuevo sencillo, Trevi invitó al artista Jamaiquino Charly Black, conocido mundialmente por su canción ‘Gyal You a Party Animal’, quien se encargó de agregar sonidos característicos del reggae caribeño al trms ‘Me Lloras’.“Se incendiará el mundo entero con este tema y ni todas las lágrimas del arrepentido esposo apagarán el fuego de Gloria Trevi esta es la dulce venganza de todas las mujeres”, señaló la cantante mediante un comunicado.En el videoclip, Gloria interpretará a una esposa que busca sorprender a su marido en la oficina, a donde ella va vestida sensualmente, pero se lleva una gran desilusión al descubrir que el hombre le era infiel con otra mujer.Hasta el momento el video compartido en la plataforma YouTube cuenta con más de cien mil reproducciones y cientos de comentarios destacando la sensualidad de la artista regiomontana.

