Vuelven loca a la taquilla

Ciudad de México— ‘Locamente Millonarios’ no debía ser una comedia romántica más. Tenía que erigirse, pensaron sus creadores, como la película que cambiara la marea en Hollywood en cuanto a representatividad de una comunidad olvidada en Estados Unidos: la asiática.Y el filme, el primero en un cuarto de siglo producido por un gran estudio que apuesta por un elenco casi en su totalidad de ese continente, se convirtió en un fenómeno.Actualmente, con 152 millones de dólares recaudados tan sólo en las taquillas de EU, tiene el honor de figurar en el top 10 de las comedias románticas más exitosas de la Meca del Cine en toda la historia. Y está a nada de desbancar a las populares ‘Novia Fugitiva’ y ‘Sex and the City’.¿Por qué nadie había hecho una película así antes?, se le pregunta al cineasta californiano Jon M. Chu (‘Los Ilusionistas 2’), quien está al otro lado del teléfono.“No tengo idea. Sé que yo también fui parte del problema. He hecho cosas en Hollywood por años y no había entendido el poder que teníamos (los asiáticos).“Fue un gozo hacer esta película, que representa una nueva versión de la comedia romántica, un nuevo acercamiento a las historias de amor... porque lidia con cultura más que con conseguir al chico”, explica.Adaptación de la novela ‘Crazy Rich Asians’, de Kevin Kwan, ‘Locamente Millonarios’ narra la historia de Rachel Chu (Constance Wu), una neoyorquina de ascendencia asiática quien jamás había viajado a oriente, vuela a Singapur para asistir a una boda con su novio, Nick (Henry Golding).Allí, además de vivir un choque cultural y de costumbres de gran calibre, descubre que su pareja es uno de los solteros más adinerados del país.“Yo soy una devoradora de libros, así que había leído los de Kevin antes de que se hiciera la película. Ser completamente fieles a la novela habría requerido de una película de ocho horas, porque el libro involucra muchas tramas y personajes.“Nuestra película dura menos, se enfoca en Rachel. Su viaje, creo, está bien retratado”, comenta por su parte Constance, llamada la nueva reina del género en Hollywood.Entre los muros a vencer en Singapur para Rachel está su posible futura suegra, Eleanor (Michelle Yeoh), una mujer dominante y poderosa.“Michelle (‘El Tigre y el Dragón’) es un icono. Trabajar con una artista de su nivel sólo hace que el tuyo crezca. Fue un privilegio y algo divertido", dice la joven.¿Cómo pueden conectar audiencias que tengan poca relación con lo asiático con el largometraje sensación de la temporada?“Es como ‘Casarse Está en Griego’. No tenías que ser griego para adorarla. Tratamos de ser lo más específicos posible para crear el universo de esta película.“ Y sí, el público puede no comer dumplings, como en la película, pero sí comparte la importancia de la comida en las reuniones, del sacrificio, de la familia”, considera el realizador.

