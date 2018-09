Miami- La industria televisiva ha cambiado de manera acelerada y Don Francisco está decidido a reinventarse para sobrevivir.Lejos de desaparecer de la TV hispana tras el anuncio de Telemundo de levantar su programa Don Francisco te invita, el popular conductor chileno, cuyo verdadero nombre es Mario Kreutzberger, dice que en 2019 continuará trabajando como productor, participará en especiales periodísticos y proyectos para empoderar a los latinos, además de publicar su libro “Lo que aprendí“."Siempre en la vida uno se tiene que reinventar”, aseguró Don Francisco en una entrevista exclusiva en sus oficinas del distrito financiero de Miami. “Hay que luchar en otro frente, de otra manera”.En sus primeras declaraciones desde que Telemundo anunció en julio la finalización del programa, el presentador de 77 años dijo que la noticia no lo tomó desprevenido y dejó abierta la posibilidad de que “mañana, si la necesidad así lo requiere, se pueda abrir este ciclo” del mismo programa con o sin él.Don Francisco, que a lo largo de sus 56 años de carrera televisiva ha visitado más de 160 países, dijo que desde hace tiempo estaba pensando en equilibrar un poco su vida y tener más tiempo para él y su familia. Por eso tomó con calma la noticia de Telemundo."Yo ya había tomado esa decisión hacía unos meses atrás”, expresó el conductor nacido en Talca, a unos 250 kilómetros al sur de Santiago de Chile. “No dejar de trabajar, pero hacer algo que sea menos exigente”, señaló tras recordar que reparte su vida entre Estados Unidos y Chile.A finales de julio, Telemundo anunció que Don Francisco te invita “ha cumplido su ciclo” tras 110 episodios. Su último programa saldrá al aire el 9 de diciembre.Describió a Kreutzberger como “un gran ícono de la televisión hispana” y una “parte integral” de la cadena, y dijo que éste seguirá trabajando allí, pero hasta el momento no ha dado más detalles.El anuncio llegó casi tres años después que Univision canceló Sábado Gigante, que desde sus inicios en Chile en 1962 se transmitió por más de cinco décadas en más de 42 países de América y Europa, y fue certificado como el programa televisivo de variedades de más larga duración de la historia por Guinness World Records.También tuvo lugar en momentos en que la televisión hispana estadounidense busca recortar los gastos, con despidos y el traslado de algunas producciones a México.Don Francisco te invita tuvo un promedio de un millón de televidentes este año, un 11% más de lo que Telemundo registraba anteriormente en ese espacio estelar dominical, pero por debajo del promedio de 1,8 millones de televidentes de su debut. Univision continúa liderando la audiencia en ese segmento."Esto es como el futbol, en el futbol hay que ganar”, dijo Don Francisco al ser consultado sobre los raitings de su programa.Vestido con saco, camisa y zapatos azules, de inmediato aclaró que aunque Telemundo no le dio mayores explicaciones, él cree que en la decisión influyeron varios factores, como el índice de audiencia, los costos y los cambios de programación.Cuando el programa salga del aire en diciembre, una serie de películas que celebran las fiestas de fin de año ocuparán su lugar hasta principios del 2019, cuando la cadena estrene La Voz, la versión en español del exitoso concurso de canto The Voice de NBC, la cadena madre de Telemundo. También estrenará El secreto de Selena, una serie sobre la muerte de la cantante mexicana-estadunidense Selena Quintanilla.Para Don Francisco, los cambios que atraviesa la televisión son los que vive el mundo en general. Y él no se quiere quedar atrás."Yo quiero adaptarme a los nuevos tiempos para hacer las cosas que yo creo que puedo hacer mejor”, dijo sentado en su oficina junto a un inmenso ventanal, en un área céntrica de Miami.Explicó que le ha propuesto a Telemundo una nueva forma de producir más rápida y eficiente para bajar costos, y que también participará en una serie de especiales noticiosos y en un proyecto para empoderar a los hispanos. Además, dijo, estará en una iniciativa educativa que la cadena lanzará para perfeccionar a talentos existentes y crear otros nuevos.La cadena solo dijo que “continuará trabajando y colaborando” en varios proyectos, pero no ofreció detalles.En Chile, en tanto, Don Francisco seguirá con la campaña de recaudación de fondos para niños carenciados Teletón, que este año cumple 40 años, y prevé también algún ciclo de programas especiales. En septiembre terminó "¡Qué dice el público!", el último que grabó allí.Don Francisco afirma que ya siente el peso de los años y quiere retirarse de a poquito, pero también admite que varias veces se lo ha propuesto y no lo ha conseguido.El que nace chicharra muere cantando”, explicó apelando a un popular dicho sudamericano. “Yo nací chicharra. Por lo tanto me voy a morir cantando”.