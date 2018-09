Tendrá 'El Verguillas' su serie en Netflix

El famoso boxeador de Ciudad Juárez... y YouTube, Francisco Tobareñaz alias “El Verguillas” será traído a la vida real para protagonizar una nueva serie en Netflix.La publicación del primer poster fue difundido el miércoles a través de la fanpage ‘Alvaro Santiago’. Algunos usuarios creyeron que se trataba de una broma pero no es así, pues el 22 de diciembre podrán ver el primer episodio en la plataforma, así se confirmó a El Diario de Juárez.Este personaje ha entretenido a los fronterizos desde hace 8 años cuando Salvador Chacón, su creador, fue liquidado de la empresa donde trabajaba y decidió empezar a perseguir sus sueños.Ahora con un público más consolidado quiso llevar a sus personajes a la vida real, con el objetivo inicial de transmitir los episodios por la plataforma de YouTube.Gracias a Technology Hub, en donde se desempeña como director creativo, conoció a un agente que ha trabajado con varios influencers y gente de Netflix, a quién le platicó la idea y le llamó la atención.“Escribirla (la serie) fue un reto porque yo siempre he querido hacer algo que la gente ya ama porque esto ya es de la gente, la frase, las personas, ya se identifican con ellas”.Chacón explicó que las voces que utiliza en la caricatura serán las mismas para la serie con el fin de conservar su esencia original.El 95 por ciento de los personajes que aparecen en la animación serán encarnados, sin embargo aún no tiene elegidos a todos los actores que conformarán el elenco, pero sí confirmó a dos de ellos.“Cuando vi por primera vez al actor caracterizado (“El Verguillas”), el bigote, tatuajes, aretes, me fui para atrás al ver a mi creación en vida. Cuando vi a “Eustacio” también, me hizo palpitar mi corazón, y dije ‘cada uno de los actores personificados tienen que hacerme vibrar de la misma forma para poder dar el sí’. El departamento de caracterización hizo un trabajo increíble”.La producción integrada por gente de Ciudad Juárez y México lleva a cabo el rodaje diferentes partes de la República, así como en esta frontera. La serie podría tener dos temporadas en Netflix y posteriormente un largometraje.Los seguidores de la caricatura podrán ver el primer ‘teaser’ el próximo viernes a través de las páginas de “Alvaro Santiago” y “FAS Comedy”, posteriormente Chacón realizará una rueda de prensa para dar a conocer más detalles sobre el proyecto.La gran aceptación de “El Verguillas” se lo debe a su decisión de descubrir cuál era su pasión y empezar a trabajar por ello.“A mi me ha costado sacrificio en todos los aspectos, económico, en tiempo, he tenido que dejar pasar muchas cosas pero si yo no creo en esto nadie más va a creer. Ni estoy en la cima ni soy diferente a los juarenses, es una historia de alguien que sigue luchando y tocando puertas”.Salvador Chacón busca ser un ejemplo para los fronterizos y demostrar que en esta ciudad no sólo pasan cosas malas y que Juárez tiene mucha gente con talento. “Es momento de que los jóvenes crean en sus sueños”.