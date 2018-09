Se abre en la TV latina

Los Angeles— A sus 80 años, Jane Fonda está lista para hablar con franqueza de su vida, sus errores, el dolor por el suicidio de su madre, la falta de disponibilidad emocional de su padre, 30 años de trastornos alimenticios y tres matrimonios con hombres muy famosos, pero completamente opuestos. Todo esto está reflejado en el documental ‘Jane Fonda in Five Acts’, el cual estrenó en mayo pasado en el Festival de Cine de Cannes y que llega a la pantalla de HBO Latinoamérica el 5 de noviembre.Dirigido por Susan Lacy a partir de 21 horas de entrevista, el documental es una especie de psicoanálisis cinematográfico que centra el primer capítulo en su relación con su padre, para enfocarse en los tres siguientes en sus sucesivos compañeros sentimentales y en el último, finalmente, en ella.Todo ese proceso comenzó hace más de una década cuando empezó a escribir sus memorias, el cual dedicó a su madre Frances Ford Seymour, a quien no conoció mucho porque sufría de bipolaridad y se suicidó cuando la actriz tenía 12 años.Pero eso lo descubrió la década pasada, pues hasta entonces pensaba que su madre había muerto de un ataque al corazón. Eso le había dicho su padre, Henry Fonda.Con el proceso de escritura del libro que lanzó en 2005, la protagonista de la serie ‘Grace y Frankie’ reconoció que la acercó de un modo distinto a sus padres.Todo ese proceso de descubrimiento familiar y personal se completa con el documental ‘Jane Fonda in Five Acts’, en el que intenta con sinceridad, según dijo en Cannes, exponer su vulnerabilidad profunda, magnetismo, ingenuidad y valentía para mostrarse como realmente es.Sex simbol y militanteEl audiovisual también es un viaje desde el mito erótico en el que se erigió en ‘Barbarella’ a las órdenes de Vadim, hasta la militante comprometida contra la guerra de Vietnam o en favor de los derechos de las minorías, el documental ahonda en esa evolución interior.Ganadora del Oscar por ‘Klute’ (1971) y ‘Coming Home’ (1978), Jane Fonda le habla directamente a la cámara y hace prueba de un sano sentido del humor. Admite su necesidad de gustar antes de darse cuenta de que intentar ser perfecta es un viaje peligroso.‘Jane Fonda in Five Acts’ es uno de los documentales que HBO Latinoamérica presenta desde el 1 de octubre. El ciclo se completa con ‘Elvis Presley: The Searcher’ (vida y el impacto cultural de la música del artista desde su primer hit y a lo largo de su carrera musical, 1 y 2 de octubre).‘It Will be Chaos’ (sobre vidas en tránsito y las consecuencias humanas de la crisis de refugiados que atraviesa el Mediterráneo, 8 de octubre) y ‘Brillo Box’ (sobre escultura de escultura de Andy Warhol que lo convirtió en referente del pop art, 15 de octubre).