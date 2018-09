Asume Stone reto maniaco

Ciudad de México— En un futuro no tan lejano, la humanidad contará con un fármaco que promete curar cualquier trastorno mental. ¿Lo tomarías? Pues Emma Stone no está tan segura.Por ahora sólo se trata de la premisa que desarrolla ‘Maniac’, serie creada por el director californiano Cary Fukunaga que hoy estrena Netflix en el mundo.“En su núcleo, la serie tiene una idea maravillosa que seguramente todos han tenido, al menos yo la he tenido, sobre tomarnos una pastilla que arregle todas las cosas que están mal con uno mismo.“Yo tengo cosas que me gustaría erradicar. Pero ¿qué pasaría con todo eso que borraste y que piensas que ha jodido tu vida? Son cosas que te han hecho quien eres hoy”, reflexiona la actriz en entrevista proporcionada por la plataforma.La historia, que transcurre a lo largo de tres días, presenta a Annie Landsberg (Stone) y Owen Milgrim (Jonah Hill), dos extraños que se someten a un misterioso experimento farmacéutico que promete curar sus dañadas psiques.Ella vive obsesionada con la relación rota con su madre y su hermana, mientras que él ha luchado toda su vida con la esquizofrenia.“Annie se encuentra en medio de la depresión y la adicción. Acaba de vivir un trauma inmenso en su vida y siente que es responsable por eso. Tiene mucha fortaleza, pero también está llena de dolor.“Además, es muy masoquista. Para mí fue muy retador pasar por todas estas experiencias con ella, por todas las diferentes partes de su personalidad”, explica la ganadora del Oscar por ‘La La Land’.Dentro de las instalaciones de Neberdine Pharmaceutical y Biotech, Annie y Owen, junto con otros 10 desconocidos, son tratados por el doctor James K. Mantleray (Justin Theroux).El médico les asegura que puede reparar cualquier trastorno mental, desde una enfermedad incurable hasta un desamor, sin efectos secundarios y con la ayuda de una serie de pastillas milagrosas.“El día transcurre así: te levantas, te dan comida cortada en cubos, duermes en una cápsula y después te llevan a un cuarto de experimentos. Tomas una pastilla, cierras los ojos y recibes ondas electromagnéticas.“Empiezan a ocurrir cosas extrañas en tu cabeza y, esencialmente, comienzas a alucinar. Después te levantan y te preguntan qué experimentaste, como una técnica de sanación. Y después repites el proceso”.La serie de 10 episodios es realmente una comedia negra, la cual presentará a Stone y Hill en una variedad de personajes disímiles inmersos en un entorno surreal.“Fue muy divertido, pues me dio la oportunidad de soltarme y decir: Mañana seré una asesina texana, al día siguiente seré un elfo con acento británico y después regresaré a ser Annie, con todos sus traumas.“Hacer todo eso con Jonah fue increíble, improvisamos mucho, nuestra relación laboral es muy natural y espontánea. Fue un proceso muy cansado, pero emocionante”, reconoce Stone.

