LeBron James lanza la primera imagen de 'Space Jam 2'

Madrid–– La estrella de la NBA, LeBron James, ya está preparado para protagonizar la esperada secuela de Space Jam 2. Lo deja claro la primera fotografía oficial de la película, compartida en el perfil de Instagram de Springhill Entertainment y que muestra el vestuario de los Looney Tunes con la taquilla serigrafiada del flamante fichaje. Definitivamente, el alero de Los Ángeles Lakers formará quinteto con Buggs Bunny y el resto de personajes de Warner Bros.En 1996, Michael Jordan se interpretó a sí mismo en el partido de baloncesto más recordado de la animación en el cine. Ahora, la productora del propio LeBron James ha anunciado que el tres veces ganador del anillo de la NBA está listo para seguir los pasos de Jordan y comenzar así el rodaje de su primera película como protagonista.Según se informa en la citada imagen, Terence Nance, responsable de Random Acts of Flyness, serie de HBO, será el director, mientras que Ryan Coogler, el cineasta detrás de la exitosa Black Panther, ejercerá como productor en este caso. En cuanto al reparto, se espera que muchos rostros conocidos del baloncesto tengan un cameo en la película, pero no ha trascendido nada de manera oficial.A pesar de que hasta ahora se han desvelado pocos detalles de la trama, LeBron James aseguró en una entrevista a The Hollywood Reporter que "Space Jam 2 es mucho más que solo yo y los Looney Tunes juntos. Es mucho más grande. Me encantaría que los niños comprendan cómo de poderosos son y cómo de poderosos pueden ser si no abandonan sus sueños. Y creo que Ryan [Coogler] hizo eso para mucha gente", explicó en relación a Black Panther.No es la primera vez que LeBron se pondrá frente a las cámaras. Participó en The Shop, un programa de televisión que visitaba peluquerías de todo Estados Unidos en las que se debatía abiertamente sobre deportes, música, cultura pop y negocios. También fue productor ejecutivo del programa. Su nombre aparece en muchos proyectos futuros, como el documental de HBO Sports Student Athlete, que se emitirá el próximo mes, y una serie de competición de 10 episodios, Million Dollar Mile, que emitirá CBS.Según The Hollywood Reporter, el rodaje de Space Jam 2 comenzará el próximo verano, una vez haya concluido la temporada de la NBA.Habrá que ver si por entonces LeBron James ya tiene el cuarto anillo de su carrera o si, por el contrario, tendrá que intentar alcanzar la gloria de la mano de los Looney Tunes.

A post shared by SpringHill Entertainment (@springhillent) on Sep 19, 2018 at 12:00pm PDT

comentarios

