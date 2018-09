Mueren fan tras conocer a Xuxa

Ciudad de México—La cantante y conductora de televisión brasileña Xuxa, dio una terrible noticia en redes sociales, pues su fan número uno, Hernán Mondragón falleció después de conocerla.Con 40 años de edad el hombre había publicado en redes que si conocía a la famosa moriría de un infarto, desafortunadamente dicho decreto se cumplió, pues al recibirla en el aeropuerto de Buenos Aires, murió debido a la emoción de estar junto a la estrella, de acuerdo con el periodista Alex Kaffie.Mientras tanto amigos y familiares publicaron en Facebook e Instagram que era de no creerse dicha noticia, ofreciendo sus condolencias a familiares y amigos.Por su parte Xuxa escribió un emotivo y triste mensaje para quien fuera en vida su mayor fan desde el inicio de su carrera artística.“No tengo palabras para describir el dolor que siento ante tu repentina partida, sé que Dios te tendrá a su lado y desde allí seguirás acompañándome , un amigo increíble que estarás vivo por siempre en mi corazón ... descansa en paz amigo adorado , descansa HERNAN MONDRAGÓN”."La gerencia, la familia Zicarelli, Teixeira y el Staff de Km Zero, lamenta el fallecimiento de nuestro ex relaciones publicas Hernan Mondragon y pide una oración en su memoria. Km Zero Sitio Oficial"."No lo puedo creer. Estoy en shock. Siempre voy a guardar esos momentos de de risa. Y de que siempre le ponías una cuota de humor a la vida. ¡Ya no voy a escuchar más el Kiiiiiirrrrrlaaaakkkk!!!! De tu boca. Se te va a extrañar Hernán Mondragón, Pero para mí serás siempre mi Olguiiiiiiiii. Te quiero mucho. Descansa en Paz. Adios Olgui"..

