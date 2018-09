Ciudad de México— ‘Ralph Breaks the Internet’, dirigida por Rich Moore y Phil Johnston, se estrenará en las salas de cine de México el 23 de noviembre próximo y ya está disponivle el avance.La banda estadunidense de rock alternativo Imagine Dragons compuso y grabó ‘Zero’, la canción que sonará en los créditos finales de la nueva película de Walt Disney Animation Studios, ‘Ralph Breaks the Internet’.El tema, que se incluirá en el álbum de la banda sonora de Walt Disney Records, fue lanzado junto con el lyric video.‘Wifi Ralph’, dirigida por Rich Moore y Phil Johnston, se estrenará en las salas de cine de México el 23 de noviembre próximo.En la cinta Ralph, el chico torpe de los videojuegos, debe afrontar la evolución de su amistad con Vanellope von Schweetz, su compañera de aventuras.Según el vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds, los temas emotivos de la historia se reflejan en la canción ‘Zero’; “es una película bastante oportuna en muchos sentidos porque aborda algunas de las cuestiones de identidad y soledad que son propias de esta generación de Internet”.Dan Reynolds explicó que la canción es una dicotomía de cierta manera: a veces tiene una letra intensa sobre una instrumentación bastante animada; “el resultado es un tono un tanto agridulce, lo que se sintió adecuado dada la complejidad de Ralph como personaje”.“Realmente nos sentimos identificados con la lucha interna de Ralph por aceptarse a sí mismo, y esta canción muestra eso”, afirmó en un comunicado.Por su parte, Richard Moore indicó que es una elección atrevida para una canción de créditos finales, porque se trata de alguien que se siente como un cero.“Alguien que no siempre sintió que valiera la pena, alguien que permitió que todo su sentido de amor propio dependiera de una única amistad. Cuando esa amistad se ve amenazada, hay mucha inseguridad”, añadió.Hoy fue lanzado el trailer de la película ‘Ralph Breaks the Internet.’, dirigida por Rich Moore y Phil Johnston

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.