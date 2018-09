Snoop Dogg: Todos los que apoyan a Trump son unos racistas

Los Ángeles–– El controversial músico Snoop Dogg afirmó que todos los seguidores del presidente de EStados Unidos, Donald Trump, son racistas, incluido el cantante Kanye West, escribe Notimex.En una entrevista concedida a The Feature Presentation de Sirius XM, conducida por DJ Suss One, éste le pregunto a Snoop Dogg que los fans de Trump no están de acuerdo en su mención de que Estados Unidos se han convertido en un reality show.“Me importa un comino lo que opinen”, respondió.Y sin reparar en palabras altisonantes, Snoop Dogg agregó “les digo directamente. Si te gusta [Trump] eres un maldito racista. Antes de Trump no había líneas. Todos eran todos. Nosotros respetamos todo. No nos tropezamos. Pero cuando cruzaste la línea y comenzaste a señalar a los mamíferos y los señalas, afectaste a todo”, remató aderezado con insultos de grueso calibre.Y eso incluyó a su compañero rapero Kanye West, quien ha expresado públicamente su apoyo a Trump."Kanye también", continuó Snoop. "No te olvides de él también. F *** tú también".Esta no es la primera vez que Snoop se fue contra Trump y West. El año pasado su video de Lavender presentó la ejecución simulada de un payaso disfrazado de Trump. El presidente respondió en redes sociales diciendo que la carrera de Snoop estaba cayendo.Snoop también lo criticó en Make America Crip Again. De hecho, es una ocurrencia bastante regular. En cuanto a West, después de que Kanye elogió a su "hermano" Trump y dijo que ambos tienen "energía de dragón" en abril, Snoop publicó una imagen de Kanye como un hombre blanco, diciendo que era el "nuevo Kanye".Poco después, le dijo a The Breakfast Club que los problemas de Kanye, incluido su apoyo a un presidente que no denunciaría al Ku Klux Klan y más, se debió a que "no había mujeres negras en su vida".Y en The View, criticó los comentarios de Kanye sobre la esclavitud, diciendo que "pensó que necesitaba atención médica, en primer lugar".Sin embargo, agregó, "después de pasar la risa, comencé a sentirme triste por él".La entrevista completa de Snoop saldrá al aire el sábado.