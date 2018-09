Cecilia Galliano defiende su personaje como villana en 'La Taxista'

Para la actriz Cecilia Galliano, darle vida a Carolina, mujer que tras 20 años de casada le es infiel a su marido y es descubierta y por ende queda como la malvada de la historia, esto en la trama de La Taxista, teleserie que Imagen Televisión transmite cada noche, le ha venido como anillo al dedo a la argentina, pues asegura que la gente se guía por la primera impresión y no por lo que hay detrás, juzgando sin ningún miramiento, situación que en la vida real ha vivido constantemente.“Siempre se juzga a la mujer y a la villana, pero en realidad, ¿qué es una villana?, en lo personal, como Cecilia Galliano siempre me pasa, porque como soy una mujer fuerte, muy grandota, de carácter independiente, la gente piensa: 'Esta ha de ser terrible, ha de ser la que lo engañó, la que hizo, la perra', pero no siempre es la verdad. Las personas que tenemos este carácter es un caparazón para que no nos lastimen. Y siempre he dicho que las mustias son las terribles, cuídate de ellas, no de quien te dice las cosas de frente”En ese tenor y con su estilo franco y sincero, defiende a su personaje y arremete contra Victoria, interpretada por Ana Belena, asegurando que no es una protagonista convencional y si muy cercana a la realidad.“Pero, peleo mucho que la protagonista está con mi marido, él está casado, ¡le guste o no está casado! Y se justifica con que 'se enamoraron' y entonces ¿yo qué, no puedo? La mujer siempre es más castigada que el hombre”Ya lo sabe, cada noche Galliano y sus compañeros de escena, Marcus Ornellas, Ana Belena y Mike Biagio, entre otros, llenan la pantalla chica... La cita es de lunes a viernes a las 19:00 por la señal de Imagen Televisión.