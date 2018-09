Ciudad de México—Un verdadero actor nunca teme sacrificar su apariencia física en aras de una interpretación verosímil... y a veces francamente aterradora.Tal es el caso de Bonnie Aarons, cuyo trabajo es mundialmente famoso pero su nombre y su rostro son prácticamente desconocidos. ¿Cómo? Sencillo, porque se trata de la actriz que interpreta al demonio Valak en ‘El Conjuro 2’, ‘Annabelle 2’, ‘La Creación’ y ‘La Monja’.Aunque algunos quizá la recuerden en el papel de la intimidante Baronesa Joy von Troken en las cintas ‘El Diario de la Princesa’ 1 y 2, lo cierto es que se quedó grabada en la memoria (y las pesadillas) del público con ese hábito de monja y rostro infernal.Sin maquillaje, sus facciones son un poco duras, pero es un hecho que nadie saldría corriendo al verla. Lo cierto es que precisamente esa fisonomía ha sido determinante en el tipo de papeles que ha desarrollado en sus 24 años de trayectoria.De hecho, a causa de su apariencia física, y a pesar de haber estudiado actuación, le dijeron que tendría pocas oportunidades de hacer una carrera. Pero ella supo sacar provecho de lo que los demás consideraron una desventaja.Quienes vieron la película ‘Sueños, Misterios y Secretos’ (Mullholand Drive), dirigida por David Lynch en 2001, quizá no recuerden que ya desde entonces los hizo saltar de la butaca en su breve pero impactante aparición como la vagabunda “Bum”.En su currículum también figuran títulos como ‘I Know Who Killed Me’, ‘Hell Ride’, ‘Dahmer vs. Gacy’ y ‘Arrástrame al Infierno’.“Los filmes de horror son realmente buenos para la salud de la gente, pues te produce un golpe de adrenalina. Varias personas me han dicho que esas películas las sacan de la depresión debido a la cantidad de endorfinas y adrenalina que les producen”, dijo Aarons al vlog Nuke the Fridge.Y a ti, ¿te gusta o te asusta?

