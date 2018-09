Comparte Palazuelos 'sus mañas'

Ciudad de México — Roberto Palazuelos publicará un libro, pero no sobre las memorias de uno de los ‘mirreyes’ más famosos de México o la versión de sus aventuras de juventud al lado de Luis Miguel. Su ‘Manual para Emprendedores’ saldrá a la venta en 2019, adelantó el empresario, socialité y actor.“Allí doy consejos a cualquier persona que quiera ir por un sueño y para hacerlo realidad, y las medidas que tiene que tomar uno para que ese sueño sea un éxito. El primer consejo es: cree en ti, no dejes que otros te apaguen”.De 51 años, el acapulqueño fue retratado en Luis Miguel La Serie como un amigo que había viajado por el mundo gratis debido a ‘El Sol’.“Eso no fue una cuestión ni siquiera de Micky, fue de los escritores y pegó durísimo (esa idea)”.La realidad, sin embargo, aclaró, es que tiene una fortuna gracias a que es un buen administrador, y, por supuesto, emprendedor.“He ido como hormiguita construyendo mis cositas. Ahorita estoy construyendo mi quinto hotel, todos son boutique, todos están en la playa.“Me va increíble. Tengo tarifas altísimas. Tengo 93 por ciento de ocupación anual y soy una persona que genera mucho empleo y contribuye con muchos impuestos a mi país. Eso me llena”.Sobre Luis Miguel, cuya serie en Netflix le sirvió al ídolo para estabilizar sus finanzas luego de una crisis de demandas y deudas, dijo alegrarse de su renacimiento.“Creo que le fue muy bien a él, qué bueno. Conmigo no hay remordimientos ya de nada. Le deseo éxito”.Su carrera histriónica, mencionó, marcha viento en popa, toda vez que puede permitirse el lujo de elegir cuándo y con quién trabajar.Y su próxima aparición en la pantalla será este viernes, con la cuarta temporada de la serie ‘40 y 20’, protagonizada por su amigo de adolescencia Jorge ‘Burro’ van Rankin.“Me mudo a vivir a la casa con ‘El Burro’ y va a estar muy simpático. Soy su primo, me corre mi esposa de mi casa por mujeriego y mal portado, borracho, entonces me voy con mi primo Paco. Ya podrás imaginar.“El personaje se me parece a cuando era más joven, mujeriego empedernido, reventado, pero he ido evolucionando mucho en mi vida. Me gusta más cuidarme, me gusta más hacer deporte. Si me voy a poner una buena fiesta tiene que ser porque vale la pena”.Para 2019 llegarán dos películas, ‘Mirreyes contra Godínez’ y ‘Cofradía’.“Siempre estoy empujando en las tres cosas a las que me dedico: soy empresario, soy actor y licenciado en derecho. Trato de tener asuntos siempre, andar litigando cosas.“Cuando me harto de una, me refugio en otra. Eso me mantiene en una vida súper no aburrida”.