Contacta más espíritus

Los Angeles— Tenía 10 años cuando Tyler Henry se dio cuenta que su vida daría un giro inesperado. A su mente llegó la imagen de la muerte de su abuela, quien sufría de cáncer desde tiempo atrás. Desde entonces, el joven comenzó con una carrera como vidente que poco a poco fue obteniendo popularidad.“Esta habilidad ha cambiado mi vida en muchos sentidos, me ha dado la oportunidad de ver las cosas en perspectivas muy diferentes y me ha ayudado a enfocarme en ciertas cosas. Realmente me ha dado la oportunidad de compartir cómo me siento con la gente que me rodea”, explica el medium de 22 años.La fama le llegó cuando comenzó a tener contacto con famosos que murieron de manera prematura como Brittany Murphy o Robin Williams. Esto lo puso en la mira del ojo público, a tal grado que logró tener su propio show de televisión: ‘Hollywood Medium with Tyler Henry’, el cual estrena esta semana su tercera temporada, a través del canal de paga E! Entertainment.“Estos nuevos capítulos cuenta con estrellas invitadas que van desde Megan Fox, Iggy Azalea, Jim Parsons hasta La Toya Jackson, hay muchos nombres reconocidos”, adelanta el vidente en entrevistas telefónica con medios latinoamericanos.Habló con JacksonEs justamente el nombre de esta última celebridad el que más atención ha llamado. Y es que, durante uno de los episodios, Tyler Henry tiene la oportunidad de conectarse ni más ni menos que con Michael Jackson, en lo que define como la visión más extraña que jamás haya tenido, pues comenzó a tenerla mucho antes de que supiera que la hermana del ‘Rey del Pop’ vendría a visitarlo.“Cuando Michael Jackson vino fue muy extraño porque tuve la visión de un pájaro lleno de plumas sobre un hombro. Todo empezó a tener sentido cuando llegó La Toya Jackson, porque ella me explicó que MJ tenía un pájaro igual al que yo estaba describiendo, algo que era muy privado para él y que nunca fue público”, asegura Henry.A esta anécdota se suma la de Jim Parsons, protagonista de ‘The Big Bang Theory’, a quien Tyler Henry ayudó a contactar con su padre, que había fallecido tiempo atrás. La temporada también cuenta con otras celebridades como la actriz Rosanna Arquette, el actor Chad Michael Murray y la conductora Guiliana Rancic.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.