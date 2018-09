Investiga Gobierno a Belinda por apoyar AMLO

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que la cantante Belinda violó la prohibición que impone la Constitución a los extranjeros que residen en México, para participar en actos políticos, al apoyar a candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos, publicó El Universal.Belinda Pellegrini, de origen español, reside en el país en calidad de extranjera, por lo que en términos del artículo 33 de Constitución y la ley electoral “se ordena dar vista a la Secretaría de Gobernación para que en ámbito de sus atribuciones determine que a su derecho convenga”, resolvieron los magistrados.El caso resuelto fue denunciado por el PRD, pues según su queja el pasado 22 de junio y como parte de un acto proselitista, se entregaron bienes con fines electorales a pobladores de Jojutla, Morelos, uno de los municipios más afectados por los sismos del 19 de septiembre de 2017.La Sala Regional acreditó que ese día acudieron los denunciados: Jorge Arguelles, entonces candidato a diputado federal –hoy legislador- y Juan Ángel Flores Bustamante, entonces abanderado a presidente municipal –hoy alcalde electo- y en ese evento Belinda entregó de propia mano artículos como cobertores, almohadas, balones de fútbol, hasta un vehículo rotulado con propaganda de uno de los candidatos.Se resolvió sancionar a los dos candidatos con multa de 16 mil 120 pesos, se amonestó a Morena, PT y PES por falta de deber de cuidado en la conducta de sus abanderados; se exoneró al entonces candidato presidencial electo Andrés Manuel López Obrador de la irregularidad y se dio vista a la Secretaría de Gobernación por lo que toca a Belinda.Los magistrados valoraron que si bien Jojutla es una población afectada por los sismos y con necesidades, justamente lo que la ley pretende es “que no haya una situación de vulnerabilidad que se pueda usar para beneficio electoral”, expuso la magistrada presidenta por ministerio de ley, Gabriela Villafuerte Coello.Por eso en la sentencia se determinó que sí “se afectó la libertad del sufragio porque propiciaron una relación de agradecimiento de la ciudadanía a los candidatos” sin que haya sido necesario que las entregas hayan sido de su mano, pues la falta se puede acreditar a través de terceros, y la entrega se realizó a través de una persona pública (Belinda), lo que pudo tener mayor efecto.Sobre la responsabilidad de Belinda, Villafuerte explicó que “la Constitución establece que los extranjeros no podrán inmiscuirse en los asuntos políticos del país, podríamos o no estar de acuerdo y se acreditó que el evento fue un acto político electoral".Pero en ese caso, en el TEPJF “hasta ahí llegamos y lo que procede es dar vista a la Segob... procederemos a informar de inmediato para los efectos que la Secretaría determine …es la única que tiene las facultades para pronunciarse sobre la situación de las y los extranjeros que tuvieran un nivel de participación en un acto político”, expuso.Esta sentencia aún puede ser recurrida ante la Sala Superior del TEPJF.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.