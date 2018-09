Nueva York- Sotheby's anunció que venderá las obras de arte, joyas y recuerdos del matrimonio de los cantantes Frank Sinatra y Barbara Sinatra.Un retrato al óleo de Frank Sinatra, obra de Norman Rockwell; los guiones finales revisados de From Here to Eternity (1953) y Ocean's 11 (1960) y cuadros de Childe Hassam y Pablo Picasso, son algunos de los artículos que estarán disponibles."Ofrece una ventana poco común a las vidas personales de la famosa pareja, mediante cientos de trabajos que Barbara y Frank reunieron y con los que vivieron a lo largo de su matrimonio de 22 años", señaló la casa de subasta en un comunicado.Los tres eventos, realizados en Nueva York en diciembre próximo, incluyen también muebles coleccionados por la pareja que estaban en sus residencias en Palm Springs, Los Ángeles y Malibú, así como lo que heredó Barbara tras quedar viuda.En ese sentido, hay recuerdos políticos, incluidos libros firmados, premios y fotografías relacionados con varios presidentes de Estados Unidos, desde Harry Truman hasta Bill Clinton, y retratos de Sinatra con otros miembros del llamado Rat Pack.Algunas joyas de la colección personal de Barbara Sinatra, que falleció hace algo más de un año, se subastarán el 4 de diciembre e incluyen un anillo de diamantes con corte esmeralda de 20,60 quilates valorado en hasta 1.5 millones de dólares, y diseños clásicos de las casas Van Cleef & Arpels, Bulgari y David Webb.Las tres subastas, entre las que hay una disponible por internet, destinarán parte del beneficio al Centro Barbara Sinatra para Niños, una organización sin ánimo de lucro fundada por la pareja para ayudar a víctimas de abuso infantil físico, sexual y emocional.

