No más reguetón

Ciudad de México— Aunque con sus temas urbanos ha llegado incluso a Viña del Mar, ATL quiere quitarse la etiqueta de reguetonero y demostrar que es un cantante que puede abarcar más géneros, por lo que decidió que su nuevo sencillo fuera un regreso al pop.Con su tema ‘Un Poco Más’, adelanto de su disco previsto para el próximo año, el intérprete de 21 años se está tomando un respiro de la música urbana, para no encasillarse.“Reguetonero me decían todos, pero yo nunca lo he sido porque hago otra variante dentro del género urbano. Quiero que me vean como más que eso, porque soy un cantante. Nunca fue mi plan etiquetarme en un género, me gusta ponerle versatilidad.“Ya llevaba un tiempo adentrándome en la música urbana desde mi sencillo ‘Sola’, hace casi dos años y medio, pero ya quería hacer un cambio porque mi carrera ya tiene muchos sencillos urbanos, es lo que está pegando y a la gente le gusta, pero yo ya no estaba cómodo sacando sólo eso”, aceptó en entrevista.Inspirado en Calvin Harris y sus ritmos electrónicos, ATL decidió darle gusto a quienes querían que volviera a hacer algo pop, aunque aseguró que en su siguiente material habrá de todo, porque el urbano sí le gusta.“Muchos de mis fans ya no querían que cantara urbano, me pedían que regresara a mis principios y están satisfechos de este nuevo trabajo, no quería sonar siempre igual”, dijo.